Объем экспорта обуви Вьетнама за первые 7 месяцев составил более 14 млрд. долл. США

Экспорт обуви на рынки, которые заключили соглашения о свободной торговле (FTA) с Вьетнамом, значительно вырос, в результате чего объем экспорта отрасли за первые 7 месяцев превысил 14 млрд. долл. США.

Вьетнамская ассоциация производителей кожевенно-обувной продукции сообщила, что за первые 7 месяцев экспорт вьетнамской обуви и изделий из кожи вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув более 14 млрд. долл. США. Наблюдается увеличение объема экспорта на ключевых рынках, таких как Северная Америка (24%); ЕС (17,5%).

Следует отметить, что экспорт на рынки, которые заключили FTA с Вьетнамом, продолжается увеличиться. Экспорт на рынки стран ЕС вырос на 18,2%; на рыки, которые заключили Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, – на 10,5%, а рынок Великобритании – на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что в остальные месяцы года потребительский спрос в ключевых рынках Вьетнама, таких как ЕС и США, сократится.

Вьетнамские товары оцениваются как средние как по качеству, так и по цене. Для повышения конкурентоспособности, отрасль должна производить товары с более высокой стоимостью, поэтому необходимо импортировать дорогостоящее сырье из других стран.

Тем не менее, кожевенно-обувная отрасль Вьетнама не использовала в полной мере возможности импорта. Например, на европейских рынках имеется высококачественное сырье, которое пригодно для производства продукции более высокого сегмента.