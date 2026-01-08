Объем торговли между Вьетнамом и Японией впервые превысил 50 миллиардов долларов

Согласно статистике Таможенного управления Вьетнама, общий объем импортно-экспортных операций между Вьетнамом и Японией в 2025 году, по прогнозам, превысит 51,43 млрд долларов США, что на 11,28% больше по сравнению с 2024 годом.

Из этой суммы экспорт из Вьетнама в Японию, как ожидается, достигнет 26,77 млрд долларов США, увеличившись на 8,77%; в то время как импорт из Японии, по прогнозам, достигнет 24,68 млрд долларов США, увеличившись на 14,13% по сравнению с 2024 годом. Ожидается, что в 2025 году Вьетнам будет иметь положительный торговый баланс с Японией в размере 2,09 млрд долларов США.

Как видно, движущей силой роста вьетнамско-японской торговли является синхронный рост экспортной активности, обусловленный традиционными товарами, товарами с высокой добавленной стоимостью, выдающимся ростом сельскохозяйственной и лесной продукции, а также спросом на импорт для удовлетворения внутреннего производства и экспорта, в частности:

Основные группы экспортных товаров Вьетнама в Японию в 2025 году: Текстиль и одежда: достигли 4,595 млрд долларов США; Транспортные средства и запчасти: достигли 3,287 млрд долларов США; Машины, оборудование, инструменты и другие детали: достигли 2,679 млрд долларов США; Древесина и изделия из древесины: достигли 2,153 млрд долларов США; Телефоны и комплектующие: достигли 1,718 млрд долларов США;

Компьютеры, электронные изделия и комплектующие: достигли 1,690 млрд долларов США; Обувь: достигли 1,643 млрд долларов США; Морепродукты: достигли 1,690 млрд долларов США; Кофе: достигли 611 млн долларов США. Фрукты и овощи: достигли 238 млн долларов США. Объем продаж орехов кешью достиг 85,6 млн долларов США

Основные категории импорта Вьетнама из Японии в 2025 году: Компьютеры, электронная продукция и комплектующие: объем достиг 8,347 млрд долларов США; Машины, оборудование, инструменты и другие детали: объем достиг 4,886 млрд долларов США; Железо и сталь всех видов: объем достиг 1,430 млрд долларов США; Текстиль всех видов: объем достиг 731,5 млн долларов США;

Автомобильные комплектующие и детали: объем достиг 701,3 млн долларов США; Морепродукты: объем достиг 305,6 млн долларов США. На две ведущие группы товаров, компьютеры/электронные комплектующие и машины и оборудование, пришлось почти 54% от общего объема импорта из Японии.

Структура импорта и экспорта товаров между Вьетнамом и Японией в 2025 году будет и впредь демонстрировать взаимодополняемость, отражая сильные стороны экономик каждой страны и глубокую интеграцию в рамках цепочки поставок.

Вьетнам продолжает поддерживать положительный торговый баланс с Японией, что демонстрирует стратегическую важность Японии как стабильного рынка для вьетнамских товаров и надежного источника сырья. Это также подтверждает производственные возможности Вьетнама по удовлетворению строгих стандартов японского рынка.