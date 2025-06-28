Объем товаров через морские порты увеличивается во время паузы в тарифах США

По данным Vietcombank Securities (VCBS), в апреле и мае объем контейнерных перевозок вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в портах Каймеп-Тхивай - на 22%, Латьхуен - на 32% и Хошимин - на 8%.

В целом за первые четыре месяца этого года было обработано более 10 миллионов TEU, что на 6% больше.



Экспортный оборот отражает явную тенденцию «опережающего роста»: поставки в США выросли на 34-36 %, что почти вдвое превышает темпы роста в первом квартале.



По оценкам VCBS, портовые операторы зафиксировали высокие доходы благодаря росту объемов грузоперевозок.



Выручка Gemadept за первый квартал составила 1,27 трлн донгов (48,9 млн долларов США), увеличившись на 27%, а валовая маржа составила 44%, хотя чистая прибыль немного снизилась из-за отсутствия чрезвычайных доходов.

Порт Нам Динь Ву увеличил объем перевозок на 29% и работал с загрузкой 119%, а Gemalink перевалил 440 000 TEU, что на 25% больше.



Акционерная компания порта Хайфон сообщила о выручке в размере 577 млрд донгов и прибыли в размере 145 млрд донгов. 13 мая официально начали работу терминалы 3 и 4 в Латьхуене, что позволило увеличить общую пропускную способность до 3,2 млн TEU.



Прибыль порта Сайгон после уплаты налогов выросла на 120% до 111 млрд донгов благодаря совместным предприятиям CMIT и SSIT. Средняя пропускная способность контейнеров увеличилась на 40%, при этом CMIT вырос на 43,6%, а SSIT - на 42,2%.



Компания Viconship продемонстрировала 16%-ный рост выручки и 80%-ный рост прибыли, переработав 281 000 TEU, что на 15% больше.



Основной угрозой для роста во второй половине этого года является глобальный переизбыток контейнеровозов. К концу 2024 года международный флот превысит 6 500 судов общей вместимостью около 32 млн TEUs.

По прогнозам VCBS, к концу 2027 года этот показатель может вырасти до 37,5 млн TEUs, при этом до конца 2025 года будет построено 1,6 млн TEUs новых судов.



Внутри страны портовые мощности также значительно увеличатся. Открытие третьей фазы Нам Динь Ву (800 000 TEUs) запланировано на конец 2025 года. В настоящее время рассматривается вопрос об открытии 2А очереди порта Gemalink (более 600 000 TEUs). Новая серия терминалов в Латьхуен может добавить еще 3 млн TEU в течение следующих двух лет.



Такое расширение создает риск избыточных мощностей, что может привести к снижению прибыли, поскольку порты конкурируют за объемы грузов и вынуждены повышать цены на услуги, чтобы привлечь судоходные линии.

Перспективы также омрачает один из ключевых политических рисков. Если после 9 июля ответные тарифы США вырастут на 10-15 % выше средних по региону, вьетнамский экспорт в эту страну, на долю которого в настоящее время приходится около 30 % объема контейнерного экспорта, может значительно сократиться.



Чтобы преодолеть эти препятствия, портовым операторам рекомендуется диверсифицировать услуги с добавленной стоимостью, оптимизировать операционные расходы, тщательно выбирать время ввода новых мощностей, чтобы избежать внутренней конкуренции, и внимательно следить за торговыми переговорами между Вьетнамом и США, чтобы свести к минимуму политические риски.