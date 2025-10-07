Объём расширения уставного капитала предприятий за девять месяцев вырос на 168%

Выступая на недавней регулярной пресс-конференции Министерства финансов, заместитель директора Департамента развития частных предприятий и коллективной экономики Чинь Тхи Хыонг сообщила, что дополнительный зарегистрированный капитал действующих компаний превысил 3,3 квадриллиона донгов (более 125,13 миллиарда долларов США).

«Это очень позитивный сигнал, отражающий растущее доверие со стороны бизнеса, уже работающего на рынке», подчеркнула она.

За отчётный период на рынок вошли или вернулись более 231 тысячи предприятий, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 1,32 раза превышает количество компаний, прекративших деятельность. Волна стартапов сохраняет высокую динамику, особенно после принятия Политбюро Резолюции № 68 и Национальным собранием Резолюции № 198, направленных на развитие частного сектора.

В среднем ежемесячно создавалось 18,6 тысячи новых предприятий. Только в июне, спустя месяц после принятия Резолюции № 68, было зарегистрировано рекордное число, более 24 000 новых компаний, что на 44,7% больше среднего ежемесячного показателя за первые пять месяцев и в 1,5 раза превышает средний уровень за 2021–2024 годы.

Однако, как отметила Чинь Тхи Хыонг, средний размер капитала на одно предприятие остаётся относительно скромным, около 10 миллиардов донгов. Вьетнамские компании по-прежнему сталкиваются с трудностями, особенно на фоне глобальной геополитической неопределённости, влияющей на производство и деловую активность.

Для поддержки бизнеса, по её словам, Правительство и Министерство финансов реализуют меры в рамках Резолюций № 68 и № 198. Все 34 провинции и города, а также 21 министерство и ведомство уже утвердили свои планы по их выполнению.

Министерство сосредоточивает усилия на двух группах мер: во-первых, на улучшении деловой среды и сокращении административных процедур с целью снижения издержек на соблюдение нормативных требований; во-вторых, на помощи предприятиям в устранении пробелов в корпоративном управлении, налогообложении и бухгалтерском учёте.

Кроме того, по словам представителя ведомства, разрабатываются две национальные программы поддержки, одна направлена на развитие тысячи передовых предприятий, другая на обучение десяти тысяч руководителей компаний.

Заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи подтвердил, что эти меры будут и далее приносить практические результаты, способствуя росту частного сектора в соответствии с общенациональной стратегией развития.