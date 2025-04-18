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Объём денежных переводов из-за рубежа в город Хошимин превысил 2,4 млрд долларов США
Нгуен Дык Лень, заместителя директора Государственного банка Вьетнама - филиала во 2-м регионе, отметил, что по состоянию на конец марта 2025 года общий объём денежных переводов, поступивших в город Хошимин, достиг 2,412 млрд долларов США. Это составляет 25,3% от общего объёма за весь 2024 год и на 19,6% больше по сравнению с предыдущим кварталом (четвёртый квартал 2024 года). В частности, через компании по переводу денежных средств было переведено 1,757 млрд долларов США, а через коммерческие банки - 655 млн долларов США.
Хотя объём переводов в первом квартале 2025 года оказался ниже уровня аналогичного периода 2024 года, он всё же превышает показатели первого квартала 2023 и 2022 годов. В частности, в первом квартале 2024 года было переведено 2,896 млрд долларов США, в первом квартале 2023 года - 2,119 млрд долларов США, а в первом квартале 2022 года - 1,775 млрд долларов США.
Примечательно, что несмотря на изменения в структуре и долевом распределении переводов по регионам, переводы из Азии по-прежнему занимают наибольшую долю - 48,7%, увеличившись на 46,1% по сравнению с предыдущим кварталом (4-й квартал 2024 года). Это самый высокий показатель роста среди всех регионов.
Анализируя ситуацию с денежными переводами в Хошимине, Нгуен Дык Лень отметил, что положительные факторы, способствующие притоку денежных переводов из-за рубежа, продолжают демонстрировать и тесно связаны с эффективностью механизмов денежно-кредитной и валютной политики, стабильной инвестиционно-деловой средой и развитием рынка труда.
Кроме того, компании по осуществлению денежных переводов и коммерческие банки с высоким качеством обслуживания, обеспечивающие максимальные удобства и выгоды для получателей, также оказали положительное влияние на объём переводов из-за рубежа в город в первые три месяца года.
В 2024 году объем денежных переводов из-за рубежа, поступивших в город Хошимин, достиг 9,547 миллиарда долларов США, что на 0,9% больше по сравнению с 2023 годом. Среди них Азия и Америка стали двумя регионами с наибольшей долей, составившей 82,2% от общего объема денежных переводов в 2024 году.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, объем переводов из Азии увеличился на 2,5%, из Америки - на 7,4%, а из Океании - на 8,7%. В то же время, объем переводов из Европы снизился на 23%, а из Африки - на 33% по сравнению с 2023 годом.