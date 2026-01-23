Báo Ảnh Việt Nam



Объём денежных переводов из-за рубежа в город Хошимин в 2025 году превысил 10,3 млрд долларов США

В 2025 году общий объём денежных переводов, поступивших в город Хошимин через кредитные учреждения и экономические организации, составил более 10,34 млрд долларов США, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2024 годом (около 9,55 млрд долларов США).
Поток денежных переводов продолжает сохранять стабильные темпы роста. Источник: ВИА

 

22 января госпожа Чан Тхи Нгок Лиен, заместитель директора филиала Государственного банка во 2-м региональном управлении, сообщила, что в 2025 году общий объём денежных переводов, поступивших в город Хошимин через кредитные учреждения и экономические организации, превысил 10,34 млрд долларов США, что на 8,3% больше по сравнению с 2024 годом (примерно 9,55 млрд долларов США).

По оценке филиала Государственного банка во 2-м региональном управлении, поток денежных переводов продолжает сохранять стабильные темпы роста, подтверждая свою роль важного источника иностранной валюты, способствующего поддержанию баланса спроса и предложения на валютном рынке и обеспечению стабильности денежного рынка как в Хошимине, так и по всей стране в целом.

Если рассматривать каналы перевода средств, то в 2025 году основная часть денежных переводов в Хошимин осуществлялась через экономические организации — почти 7,43 млрд долларов США, что составляет около 71,8% от общего объёма.

Между тем объём денежных переводов, поступивших через кредитные учреждения, достиг почти 2,92 млрд долларов США, что эквивалентно 28,2%.

По региональной структуре Азия продолжает оставаться крупнейшим источником денежных переводов — почти 5,06 млрд долларов США, или 48,9% общего объёма денежных переводов в Хошимин.

По сравнению с 2024 годом объём переводов из этого региона увеличился на 3,2%, что отражает стабильность традиционных рынков, таких как Япония, Республика Корея, Тайвань (Китай) и страны Юго-Восточной Азии, где сосредоточено значительное число вьетнамских трудовых мигрантов, работающих на долгосрочной основе.

Несмотря на невысокие темпы роста, Азия по-прежнему сохраняет роль опоры благодаря крупному масштабу и устойчивому денежному потоку. На втором месте находится регион Америки с объёмом денежных переводов более 3,3 млрд долларов США, что составляет 31,9% общего объёма и на 11,8% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года.

Данный рост отражает восстановление доходов вьетнамской общины в США и Канаде, а также свидетельствует о тенденции увеличения переводов, направляемых на инвестиции, потребление и поддержку семей на родине.

В последние годы регион Америки продолжает оставаться одним из крупнейших источников денежных переводов, сохраняя относительно стабильные темпы роста.

Объём денежных переводов из Европы достиг 921,46 млн долларов США, что составляет 8,9% общего объёма и на 16% больше по сравнению с 2024 годом. Этот результат свидетельствует об улучшении экономических условий и уровня доходов вьетнамцев в странах ЕС, особенно в сферах услуг, квалифицированного труда и малого бизнеса.

В регионе Океании объём денежных переводов составил 893,62 млн долларов США, или 8,6% общего объёма, увеличившись на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом. Данный показатель оценивается как заметный рост, отражающий устойчивую тенденцию переводов со стороны вьетнамской общины, постоянно проживающей в этом регионе.

Примечательно, что, несмотря на долю всего 1,7% от общего объёма денежных переводов (эквивалент 173,35 млн долларов США), регион Африки продемонстрировал самый высокий темп роста — до 39,3% по сравнению с предыдущим годом. Хотя масштаб пока остаётся скромным, столь высокий рост свидетельствует о расширении географии трудовой деятельности и предпринимательской активности вьетнамцев в данном регионе в последние годы.

Полученные результаты показывают, что денежные переводы в Хошимин продолжают сохранять устойчивые темпы роста на фоне сохраняющейся нестабильности мировой экономико-политической обстановки, тем самым подтверждая позицию города Хошимина как крупнейшего центра приёма денежных переводов во всей стране.

По информации филиала Государственного банка во 2-м региональном управлении, в 2025 году объём денежных переводов, поступивших в провинцию Донгнай через кредитные учреждения, превысил 181 млн долларов США.

ИЖВ/ВИА

