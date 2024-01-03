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НОВОСТИ

Объекты наследия, признанные ЮНЕСКО, стимулируют развитие туризма в центральных провинциях

В северо-центральных провинциях Тханьхоа, Куангбинь и Тхыатхиен-Хюэ расположены три из девяти объектов всемирного природного и культурного наследия, признанных ЮНЕСКО, что создает существенную основу для разработки уникальных и самобытных туристических продуктов, привлекательных как для отечественных, так и для иностранных туристов. К трем объектам наследия относятся Комплекс памятников Хюэ в провинции Тхыатхиен-Хюэ, Национальный парк Фонгня - Кебанг в провинции Куангбинь и Цитадель династии Хо в провинции Тханьхоа.

Стремясь превратить Хюэ в город с централизованным управлением и значительным развитием, туристический сектор провинции Тхыатхиен-Хюэ стратегически выдвинул на передний план туризм, связанный с культурой и наследием. Этот акцент особенно ярко проявляется в продвижении и коммуникационных усилиях, связанных с такими ключевыми брендами, как «Город фестивалей», «Кулинарная столица» и Столица Аозай (традиционное вьетнамское длинное платье)». Целевая задача на 2024 год - принять около 3,5-4 миллионов посетителей и получить доход в размере 7-8 триллионов донгов.

Тем временем в Куангбине местный туристический сектор в прошлом году продемонстрировал уверенный рост: общее число прибывших туристов превысило 4,5 миллиона человек, что отражает устойчивую тенденцию к росту на протяжении всех месяцев. Ожидаемый общий доход оценивается примерно в 5,1 триллиона донгов. Примечательно, что Фонгня- Кебанг сохранил свой статус лучшего места для туристов.

Национальный парк Фонгня - Кебанг вошел в десятку лучших мест для посещения во Вьетнаме по версии престижного американского журнала Lonely Planet. Кроме того, он был признан одним из трех представителей Вьетнама в списке 16 самых впечатляющих объектов культурного наследия среди более чем 40 признанных ЮНЕСКО объектов мирового наследия в 11 странах Юго-Восточной Азии, составленном известным британским журналом Wanderlust.

В октябре 2023 года община Танхоа в уезде Миньхоа стала единственным представителем Вьетнама, удостоенным звания «Лучшая туристическая деревня» по версии Всемирной туристической организации (UNWTO).

ВИА/ИЖВ

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