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Объединение усилий для развития человеческих ресурсов в области полупроводников
Полупроводниковая промышленность является основой производства электронной продукции, компьютеров и мобильных устройств – продуктов первой необходимости в эпоху цифровых технологий. Считается, что во Вьетнаме полупроводниковая промышленность имеет большой потенциал для достижения прорывов и содействия быстрому и устойчивому экономическому развитию. Однако нехватка человеческих ресурсов в области полупроводников является серьезной проблемой для полупроводниковой промышленности.
Согласно исследованию Ассоциации полупроводниковой промышленности Юго-Восточной Азии (SEMI SEA), объем продаж полупроводниковой отрасли IC в 2022 году достиг примерно 600 миллиардов долларов США. В ближайшие годы мировой рынок полупроводников будет расти двузначными цифрами и к 2030 году достигнет 1000 млрд долларов США.
Президент SEMI SEA Линда Тан заявила, что рынок полупроводников Вьетнама вырастет примерно на 6,12% в период 2022-2027 гг. Благодаря увеличению инвестиций в полупроводниковую промышленность у Вьетнама есть потенциал стать партнером многих крупнейших стран мира в этой области.
Чтобы реализовать политику активного участия Вьетнама в Четвертой промышленной революции, страна определила области высоких технологий, особенно полупроводниковую промышленность, как одну из областей, создающих прорывы. Это возможность для вьетнамского бизнеса более глубоко участвовать в глобальной цепочке создания стоимости. Промышленность электронных схем (полупроводников) была определена правительством как один из 9 национальных продуктов. Разработка продукции индустрии полупроводниковых чипов будет способствовать превращению научно-технических достижений в коммерческие товары с высокой добавленной стоимостью.
Полупроводниковая промышленность в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей. В связи с увеличением спроса на интеллектуальные технологические продукты, в которых используются полупроводниковые компоненты, полупроводниковая промышленность получила сильное развитие, а спрос на рабочую силу в полупроводниковой промышленности увеличился. Отсутствие более 80% человеческих ресурсов – это огромная нехватка, затрагивающая полупроводниковую промышленность Вьетнама. Это проблема, которую необходимо решить, поскольку в настоящее время во Вьетнаме имеется более 50 предприятий с ПИИ, инвестирующих в микроэлектронную и полупроводниковую промышленность, что требует большого количества человеческих ресурсов в этой отрасли.
По прогнозам экспертов, полупроводниковая область в ближайшие 5 лет потребует около 20 000 человеческих ресурсов и около 50 000 инженеров с высшим образованием и выше в ближайшие 10 лет.
Вьетнам разрабатывает проект стратегии развития полупроводниковой промышленности до 2030 года с перспективой до 2035 года. Ключевой задачей является ускорение участия Вьетнама в региональной полупроводниковой экосистеме, привлечение мировых полупроводниковых предприятий к производству, исследованиям и разработкам во Вьетнаме.
Заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Хай Зунг выразил надежду, что Вьетнам получит возможность более активно участвовать в глобальной цепочке поставок полупроводников с помощью национальных стратегий, долгосрочных планов, а также приверженности укреплять доверие в международном сотрудничестве для привлечения инвестиций.
Говоря о стремлении Вьетнама стать центром человеческих ресурсов в области полупроводников, который не только обслуживает нужды Вьетнама, но и отвечает региональным и мировым потребностям, заместитель министра Нгуен Хуй Зунг подчеркнул совместные действия правительства, ассоциаций, полупроводниковых организаций и предприятий, особенно отечественных и зарубежных технологических университетов.
При внимании и заботе правительства и сотрудничестве учебных заведений и технологических предприятий, ожидается, что нехватка количества и качества человеческих ресурсов в полупроводниковой промышленности будет решена, что поспособствует развитию отрасли полупроводников, создав мотивацию для структурных преобразований и продвинув развитие экономики Вьетнама в ближайшее время.