НОВОСТИ
Объединение зарубежных вьетнамцев с Отечеством: развитие ценного ресурса
• Потенциал молодых вьетнамцев, проживающих за рубежом
В Заключении № 12-KL/TW о зарубежной вьетнамской работе в новой ситуации Политбюро просило партийные комитеты и организации всех уровней возглавить и дать указания по надлежащему выполнению 6 задач и решений, в которых четко подчеркивается миссия: «Внедрять инновации, диверсифицировать формы, быть гибкими в размещении и мобилизации зарубежных вьетнамцев, особенно молодых, чтобы они, активно способствуя развитию принимающей страны, становились мостом связей Вьетнама и других стран».
Число вьетнамских студентов и аспирантов за рубежом быстро растет во многих странах. Все больше создаётся новых молодежных и студенческих объединений. Поэтому молодые зарубежные вьетнамские силы всегда являются одним из приоритетов в работе с вьетнамцами, проживающими за рубежом.
Оценивая роль и выдающийся вклад зарубежной вьетнамской молодежи, Динь Хоанг Линь, директор Департамента информации и культуры Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев, Министерство иностранных дел, заявил, что вьетнамская молодежь и студенты за рубежом очень активны и позитивно действуют в качестве моста между Вьетнамом и принимающей страной. В 2022 году Вьетнамско-Австралийская инновационная сеть (NICAU) Ассоциации вьетнамских студентов в Австралии успешно организовала Международную конференцию «Высокоэффективное сельское хозяйство во Вьетнаме» (май/2022 г.) и семинар «Умное сельское хозяйство: от фермы к столу» (январь 2023 г.).
Государственный комитет по делам зарубежных вьетнамцев всегда готов поддержать молодежные ассоциации и студентов на мероприятиях, связанных с инновационными стартапами, таких как Программа вьетнамских молодежных инициатив InnoCity (2021), организованная Студенческой ассоциацией в Нидерландах; Глобальный конкурс стартапов VietChallenge, организованный Ассоциацией вьетнамской молодежи и студентами в США.
Динь Хоанг Линь сообщил, что при поддержке Государственного комитета по делам зарубежных вьетнамцев организации и ассоциации организовали множество программ, семинаров и конкурсов, направленных на молодежь и студентов за рубежом.
Глобальный конкурс инновационных стартапов Hack4growth организуется Ассоциацией вьетнамских ученых и экспертов Global (AVSE Global) для поиска инновационных стартапов по всему миру с призами и решениями насущных проблем, которые могут быть практически применены в ряде местностях в стране.
• Создание мотивации для возвращения молодых экспатриантов в свою страну
Общая и последовательная политика Партии и государства заключается в поощрении вьетнамцев, проживающих за рубежом, особенно молодого поколения, к укреплению связей и привязанности к стране. Благодаря поездкам на родину к родственникам, путешествиям по стране и знакомству с традиционной культурой молодые зарубежные вьетнамцы смогут глубже понять и полюбить свою родину, благодаря чему они будут с большей готовностью вносить свой вклад в ее развитие и процветание.
Динь Хоанг Линь сказал, что в настоящее время существует множество механизмов и политик для привлечения и продвижения ресурсов молодых вьетнамских экспатриантов за рубежом, таких как: Указ 87/2014/ND-CP о привлечении вьетнамцев, живущих за границей, и иностранных экспертов, участвующих в научной и технологической деятельность во Вьетнам; Решение № 1314/QD-TTg об одобрении Проекта по выявлению, развитию и продвижению молодых талантов на период 2022–2030 годов.
Наряду с этим Министерство науки и технологий издало Циркуляр 05/2023/TT-BKHCN о привлечении, использовании и оценке частных лиц в научно-технической деятельности; и разрабатывает проект по привлечению и эффективному продвижению талантливых вьетнамских ученых, технологов и специалистов за рубежом.
Министерство внутренних дел разрабатывает Национальную стратегию по привлечению и использованию талантливых людей до 2030 года с перспективой до 2045 года. В настоящее время Министерство иностранных дел разрабатывает и представляет премьер-министру проект по привлечению проживающих за рубежом вьетнамцев в страну.
Примечательно, что условия для науки, технологий, инвестиций и деловой деятельности во Вьетнаме в настоящее время значительно улучшились и появились большие возможности для развития.
Динь Хоанг Линь приветствовал вьетнамскую молодежь и студентов, предпринимающих практические действия в интересах страны, и сказал:«Как прямой, так и косвенный вклад очень ценен. Государственный комитет по делам зарубежных вьетнамцев и Министерство иностранных дел всегда будут общим домом, искренне поддерживать и стоять бок о бок с молодыми вьетнамцами, возвращающимися в свою страну для начала своего собственного бизнеса».