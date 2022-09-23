Общий объем вылова рыбы достиг 6,75 млн. тонн за 9 месяцев

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, общий объем продукции рыболовства за первые 9 месяцев этого года оценивается в 6,75 млн. тонн, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем производства включает 3,87 млн. тонн продукции аквакультуры (рост на 7%) и 2,88 млн. тонн продукции рыболовства (снижение на 2,5%).

За 9 месяцев экспорт рыбной продукции принес 7,6 млрд. долл. США, увеличившись на 37,3% в годовом исчислении, при выполнении годового плана на 84,8%.

В этом году выручка от экспорта рыбной продукции, вероятно, достигнет 10 млрд. долл. США, сообщили в министерстве.