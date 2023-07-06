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Общие правила предоставления и использования трансграничного страхования
Согласно правилам, страховщиками, занимающимися трансграничным страхованием, признаются иностранные страховые компании и страховые брокерские компании, штаб-квартира которых находится во Вьетнаме, странах или территориях, которые с Вьетнамом подписали международные договоры о торговли, включая соглашение о предоставлении трансграничного страхования во Вьетнаме.
Страхователями признаются экономические организации с прямыми иностранными инвестициям и иностранные граждане, работающие во Вьетнаме.
Услуги по перестрахованию, международное морское страхование, международное авиационное страхование, международные перестраховочные брокеры соответствуют действующему законодательству и передовой практике.
Условия предоставления трансграничного страхования
В Постановлении четко указано, что иностранные страховые компании и страховые брокерские компании, предоставляющие услуги по трансграничному страхованию во Вьетнаме, должны соответствовать следующим условиям:
Наличие лицензии от государственного органа управления страны, где находится штаб-квартира страховой компании, на разрешение предоставления трансграничного страхования во Вьетнаме. Страховщики должны на момент оказания услуги легально не менее 10 лет заниматься трансграничным страхованием во Вьетнаме.
Наличие совокупных активов не менее 2 миллиардов долларов США для иностранных страховых компаний; не менее 100 миллионов долларов США для иностранных страховых брокерских компаний в финансовом году, предшествующем году предоставления трансграничных страховых услуг во Вьетнаме.
Иностранные страховщики имеют рейтинг не ниже «BBB» по рейтингу Standard & Poor's или Fitch, «B » по рейтингу A.M.Best, «Baal» по рейтингу Moody's или эквивалентному рейтингу организаций с функциональным, деловым и другим рейтинговым опытом в финансовом году, предшествующем год предоставления услуг трансграничного страхования во Вьетнаме. Прибыльная коммерческая деятельность в течение трех последовательных финансовых лет, предшествующих году предоставления трансграничных страховых услуг во Вьетнаме.
В Постановлении показано, что иностранные лица, предоставляющие консультационные услуги по трансграничному страхованию во Вьетнаме, должны соответствовать условиям, указанным в пункте 1 статьи 143 Закона «Об организации страхового дела».
Иностранные компании, оказывающие вспомогательные услуги трансграничного страхования во Вьетнаме, должны соответствовать условиям, указанным в пункте 2 статьи 143 Закона «Об организации страхового дела».
Обязанности страховщиков
Постановление устанавливает обязанности поставщиков трансграничного страхового, которые предоставляются страховым предприятиям, зарубежным филиалам и страховым брокерским предприятиям, имеющим лицензию на оказание приграничного страхования в соответствии с правилами, указанными в статье 86 настоящего Постановления.
Иностранные физические и юридические лица, предоставляющие дополнительные страховые услуги во Вьетнаме, несут ответственность за выполнение положений о предоставлении дополнительных страховых услуг в статьях 141 и 142 Закона «Об организации страхового дела».
В течение 120 дней после окончания финансового года иностранные страховые организации и иностранные страховые брокеры, предоставляющие трансграничного страхования, должны направить в Министерство финансов финансовую отчетность за предыдущий год, заверенную независимой аудиторской организацией, и письменный комментарий от иностранного страхового регулирующего агентства, в котором находится штаб-квартира компании, о выполнении предприятием правовых норм.
Иностранные страховые компании и страховые брокерские компании, предоставляющие услуги трансграничного страхования, иностранные физические и юридические лица, оказывающие сопутствующие услуги трансграничного страхования, несут ответственность за уплату налогов и выполнение других финансовых обязательств, связанных с оказанием услуг по трансграничному страхованию, вспомогательных услуг по трансграничному страховому сопровождению во Вьетнаме в соответствии с налоговым законодательством.
Обязанности заинтересованных сторон
Страховые компании, иностранные филиалы, страховые брокерские компании, лицензированные во Вьетнаме, поставщики страховых вспомогательных услуг, участвующие в предоставлении трансграничных страховых услуг в соответствии с положениями настоящей статьи 88 настоящего Постановления несет ответственность за:
Хранение документов, подтверждающих, что субъекты, предоставляющие услуги трансграничного страхования во Вьетнаме, с которыми они совместно осуществляют страхование, удовлетворяют условиям, указанным в статье 86 настоящего Постановления; хранение документов, подтверждающих, что иностранные и юридические лица, предоставляющие вспомогательные услуги трансграничного страхования во Вьетнаме, удовлетворяют условиям, указанным в статье 87 настоящего Постановления, и предоставлять их компетентным органам по запросу.
Предоставление ежеквартальных отчетов в Министерстве финансов об оказании услуг трансграничного страхования, использовании и участии в оказании вспомогательных услуг трансграничного страхования, выполненных за период во Вьетнаме, в течение 30 дней после окончания квартала. Форма отчета устанавливается Министром финансов.