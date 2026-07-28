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Общество Красного Креста Вьетнама определило приоритеты на 2026–2031 годы

Первый рабочий день XII Национального съезда Общества Красного Креста Вьетнама (ОККВ) открылся 27 июля в Ханое, положив начало новому этапу деятельности организации, ориентированному на цифровую трансформацию, более эффективную мобилизацию общественных ресурсов и дальнейшую профессионализацию гуманитарной работы.
Президиум съезда руководит его работой. Фото: VNA
В двухдневном съезде принимают участие около 500 официальных делегатов, представляющих более 5,6 миллиона руководителей, членов, добровольцев и молодёжных активистов Общества Красного Креста по всей стране.

Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия со дня основания Общества Красного Креста Вьетнама (23 ноября 1946 года – 23 ноября 2026 года). Его цель — подвести итоги выполнения резолюции XI Национального съезда, определить основные направления, цели, задачи и решения по развитию деятельности Общества и движения Красного Креста на срок полномочий 2026–2031 годов, а также обсудить внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Делегаты изберут Центральный комитет Общества Красного Креста Вьетнама XII созыва на срок 2026–2031 годов и примут резолюцию съезда.

Согласно программе, официальное заседание съезда состоится утром 28 июля. В его рамках пройдут церемония открытия, представление Политического доклада, выступления представителей Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а также руководящие выступления руководителей Партии и Государства.

В срок полномочий 2026–2031 годов Общество Красного Креста Вьетнама ставит цель сформировать сильную, профессиональную и современную организацию с высокой эффективностью деятельности, сохраняя при этом статус специализированной гуманитарной организации, которой Партия и Государство поручают выполнение соответствующих задач. Общество продолжит выполнять роль ведущей организации, связующего звена и координатора гуманитарной деятельности, ставя человека в центр своей работы, а местные сообщества — в основу устойчивого развития.

Съезд определил три ключевых прорывных направления: комплексную цифровую трансформацию; создание «зелёной» гуманитарной экосистемы в целях содействия устойчивым источникам средств к существованию и повышению устойчивости местных сообществ; а также формирование профессионального корпуса добровольцев, способного оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации непосредственно на местах.

ИЖВ/ВИА

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