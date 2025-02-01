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Общественный туризм способствует устойчивому сокращению бедности в проыинции Тханьхоа
Ха Тхи Тинь, местная жительница, рассказывает:
Раньше в нашей деревне было много бедных семей, но с развитием туризма ситуация значительно улучшилась. Приезжает все больше туристов, что приносит стабильный доход многим семьям. Теперь мы не только занимаемся сельским хозяйством, но и инвестируем в ткачество, благоустраиваем территорию и участвуем в сфере общественного туризма.
Помимо ткачества, многие семьи начали заниматься гостевым бизнесом (homestay). Лук Ван Кыонг, владелец гостевого дома Мань Кыонг, отмечает:
Раньше наша семья занималась только сельским хозяйством, и доходов едва хватало на жизнь. После того как мы занялись туризмом, наш доход значительно вырос. Сейчас у нас 5 отдельных номеров и один общий, и в праздничные дни все места забронированы.
Развитие туризма не только приносит экономические выгоды, но и помогает местным жителям освоить новые навыки, такие как знание иностранных языков, обслуживание клиентов и организация туристических программ. Пулуонг использует свои природные и культурные ресурсы для привлечения туристов, предлагая им экскурсии по рисовым террасам, посещение водопадов и участие в традиционных культурных мероприятиях.
Элитные курортные комплексы также создают тысячи рабочих мест для местного населения. Директор курорта Пулуонг Eco Garden До Дык Мань говорит:
Мы отдаем предпочтение найму местных жителей – более 90% наших сотрудников родом из этой местности. Они проходят обучение в туристических центрах, таких как Шапа и Майчау, а затем возвращаются работать в родной регион.
С 2016 года уезд Батхыок активно развивает общественный и экологический туризм в Пулуонге. Если раньше в турбизнесе участвовали всего 2–3 семьи, то сегодня в регионе работают уже 110 туристических объектов, многие из которых соответствуют стандартам 3–4 звезд. В 2024 году Пулуонг принял 250.000 туристов, что принесло 250 миллиардов донгов дохода.
Развитие туризма значительно сократило уровень бедности в Пулуонге. Ло Ван Тханга, заместителя председателя Народного комитета уезда Батхыок, поделил:
Раньше все коммуны Пулуонга считались самыми бедными в уезде. Сегодня 5 из 6 коммун уже вышли из этой категории, а уровень бедности снизился с 50% в 2010 году до 10–15%.
Для дальнейшего развития туризма, особенно привлечения туристов из центрального Вьетнама, Динь Ван Лок, директор компании Vietdatravel (Дананг), предлагает возобновить авиасообщение между Данангом и Тханьхоа, организовывать этнические фестивали и продвигать Пулуонг на крупных туристических мероприятиях.
Фам Хай Куинь, директор Института развития туризма Азии, отмечает, что общественный туризм не только способствует сокращению бедности, но и помогает сохранить национальную культуру. Если сочетать сохранение, развитие и инновации, общественный туризм в горных районах Тханьхоа сможет достичь еще больших успехов.
Благодаря стратегическому развитию, Пулуонг превращается в пример успешного общественного туризма, который одновременно сохраняет культурные ценности и обеспечивает стабильные источники дохода для местного населения.