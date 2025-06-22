Общественный туризм - новое дыхание для культурной самобытности

Наряду с этим активно возрождаются культурные ценности, обретая новую жизнь и органично вплетаясь в современное общество.



Развитие на основе культурной самобытности



Примерно в 70 километрах от центра Хошимина расположено тихое и спокойное поселение Тхенглиенг, входящее в состав островной общины Тханьан, район Канжо. Этот уголок отличается свежим воздухом, прохладным климатом, протяжёнными мангровыми лесами и сверкающими на солнце белоснежными соляными полями. С конца 2022 года Тхенглиенг стал первой точкой общественного туризма в Хошимине, развивающейся на основе местной культурной самобытности и уникальной экосистемы мангровых лесов, речных устьев и прибрежных ландшафтов.



Глава поселения Тхенглиенг Нгуен Ван Йен рассказал, что Тхенглиенг — небольшое поселение в составе общины Тханьан, где проживает более 240 семей. Ранее местные жители не имели опыта в сфере туризма и были заняты исключительно производством соли, а также добычей и разведением морепродуктов. Однако с тех пор как они начали развивать общественный туризм, люди с большим воодушевлением принимают гостей, желающих познакомиться с их простой повседневной жизнью.



Прибыв на остров, туристы могут отправиться на экскурсию к горе Зьонгчуа, исследовать таинственный след «стопы богини Нюйоа» у подножия горы, а затем вернуться на соляные поля, где под руководством местных жителей смогут собственноручно попробовать традиционный способ добычи соли с помощью специального инструмента для подачи морской воды. В завершение гостей угощают местными деликатесами в атмосфере, насыщенной ароматами моря — всё это вызывает у туристов неподдельный восторг.



В отличие от культурной среды, тесно связанной с жизнью прибрежных и островных сообществ, как в поселении Тхенглиенг, в дельте Меконга, в экологический зон Кончим (община Хоаминь, район Чаутхань, провинция Чавинь), развивается другая модель общественного туризма, привлекающая туристов своей атмосферой садово-огородной деревни и жизнью на речных островках.



Туристические продукты здесь неразрывно связаны с культурной самобытностью жителей этого речного региона. Гостям предлагают посетить деревенский рынок, понаблюдать за органическим выращиванием риса, принять участие в весёлых традиционных играх, таких как ловля крабов, катание на пальмовых черешках. Также туристы могут посетить старинную южновьетнамскую кухню, где вместе с местными жителями собирают зелень, мелют рис на каменных жерновах и самостоятельно готовят традиционные блюда: баньсео, баньламо, баньлазуа, баньламит и другие.



По словам заместителя директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Чавинь Лам Хыу Фука, ежегодно общественный туристический пункт Кончим принимает около 17 тыс гостей, принося общий доход почти 5 млрд донгов в год. Это не только способствует повышению доходов местных жителей, но и помогает сохранить уникальные культурные особенности, заложенные в быте и традиционных способах ведения сельского хозяйства. В начале 2025 года на Форуме туризма АСЕАН, проходившем в Малайзии, туристическая деревня Кончим была удостоена Премии туризма АСЕАН 2025 года в номинации «Туризм на основе участия местных сообществ».



Становление одним из ключевых туристических продуктов



Модель общественного туризма, реализуемая в ряде провинций, демонстрирует очевидную эффективность: она помогает местным жителям повысить доход, расширить кругозор, способствуя культурному обмену и интеграции. Одновременно с этим она позволяет сохранить и продвигать местную культурную самобытность, знакомя туристов с уникальными традициями и образом жизни различных регионов.



Исходя из стратегии превращения общественного туризма в полноценный и основной продукт в структуре туристической отрасли Вьетнама, с акцентом на сопряжение туристических услуг с развитием культурных индустрий и формированием яркой культурной идентичности каждого региона, в октябре 2024 года Министерство культуры, спорта и туризма издало Проект о развитии общественного туризма во Вьетнаме.



Для более эффективного развития общественного туризма предлагается внедрение ряда решений. В частности, органы власти всех уровней и профильные ведомства должны заниматься планированием пространственного развития туристических объектов общественного характера; оказывать поддержку в улучшении инфраструктуры и материально-технической базы таких объектов; содействовать в привлечении туристов и развитии сетевого взаимодействия; стимулировать внедрение цифровых технологий, «умных» решений и интеграцию форм электронной коммерции в процесс создания и продвижения туристических продуктов общественного туризма.



Каждый регион развивает общественный туризм на основе культурных особенностей местного населения и ради улучшения качества жизни самих жителей, при этом обеспечивая их активное участие в этом процессе. Государство, со своей стороны, должно проводить разъяснительную работу и стимулировать вовлечение домохозяйств в развитие общественного туризма. Формирование имиджа туристического направления должно основываться на культурных ценностях конкретной местности и сопровождаться тесным сотрудничеством между всеми заинтересованными сторонами — на принципах равенства и справедливого распределения выгод.



Говоря о повышении привлекательности туристических продуктов общественного туризма в провинции Чавинь, в том числе объекта Кончим — обладателя Премии туризма АСЕАН 2025 года в категории «туризм на основе участия местных сообществ», заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Лам Хыу Фук отметил необходимость дальнейшего сохранения и продвижения культурных особенностей местного населения. Он подчеркнул, что персонал, задействованный в сфере общественного туризма на Кончиме, должен повышать навыки общения и уровень владения иностранными языками, чтобы обеспечивать всё более качественное обслуживание гостей.

Благодаря этому Кончим и впредь останется одним из обязательных пунктов в маршрутах путешественников, направляющихся в дельту Меконга./