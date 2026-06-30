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НОВОСТИ

Общенациональная конференция по изучению, разъяснению и реализации Резолюции № 10-NQ/TW

Утром 30 июня в Ханое Политбюро провело Общенациональную конференцию по изучению, освоению, глубокому пониманию и организации выполнения Резолюции Политбюро № 10-NQ/TW от 8 июня 2026 года о развитии экономики с иностранными инвестициями.
  Общий вид Общенациональной конференции по изучению, разъяснению и реализации Резолюции № 10-NQ/TW  
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам принял участие в Конференции и выступил с программной речью.

В Конференции также приняли участие члены Политбюро: Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман; бывший член Политбюро, бывший председатель Национального собрания Нгуен Шинь Хунг; член Политбюро, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.

В Конференции на центральной площадке, а также на площадках провинциальных партийных комитетов, городских партийных комитетов и партийных организаций, непосредственно подчинённых Центральному комитету, приняли участие члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, бывшие члены Политбюро, бывшие секретари ЦК КПВ; члены ЦК КПВ, члены Центральной военной комиссии, Центрального партийного комитета общественной безопасности, партийного комитета центральных партийных органов, партийного комитета Правительства, партийного комитета Национального собрания, партийной организации Отечественного фронта и центральных массовых организаций; руководители центральных отделов, министерств, ведомств и массовых организаций; руководители Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI), Ассоциации иностранных предприятий во Вьетнаме, ряда корпораций и предприятий с прямыми иностранными инвестициями, а также государственных и частных корпораций и предприятий; секретари, заместители секретарей, члены постоянных бюро, члены партийных комитетов провинций и городов; руководители провинциальных отделов, управлений, отраслевых органов и общественно-политических организаций; члены комитетов партийных организаций общинного уровня, члены контрольно-ревизионных комиссий партийных комитетов общинного уровня, руководители управлений, отделов, Отечественного фронта и общественно-политических организаций, а также учреждений общинного уровня.

К конференции были подключены почти 35 тыс. площадок на центральном, провинциальном и общинном уровнях, а также в государственных органах, подразделениях, военных округах, видах и родах войск и армейских корпусах по всей стране. Общее число участников, присоединившихся к мероприятию на этих площадках, составило почти 2,1 млн человек. Прямая трансляция конференции велась Вьетнамским телевидением и радио «Голос Вьетнама».

В начале Конференции делегаты посмотрели фильм «40 лет привлечения иностранных инвестиций»; заслушали члена Политбюро, Постоянного заместителя премьер-министра Фам Зя Тука, который изложил основное содержание Резолюции Политбюро № 10-NQ/TW от 8 июня 2026 года о развитии экономики с иностранными инвестициями; заслушали выступления представителей отделов, министерств, ведомств и местностей.

ИЖВ/ВИА

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