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Общая ситуация под хорошим контролем

Несмотря на многие трудности, Вьетнаму удалось удержать общую ситуацию под хорошим контролем благодаря стабильной макроэкономике и обеспечить основные балансы, в том числе положительное сальдо торгового баланса в размере более 10 млрд. долл. США.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на встрече. Фото: ВИА
Несмотря на многие трудности, Вьетнаму удалось удержать общую ситуацию под хорошим контролем благодаря стабильной макроэкономике и обеспечить основные балансы, в том числе положительное сальдо торгового баланса в размере более 10 млрд. долл. США. Об этом заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь, председательствуя на очередном заседании правительства 1 декабря.

Премьер-министр Тьинь отметил, что в ноябре ситуация в мире продолжала развиваться быстрым и сложным образом с увеличением факторов риска с глобальными последствиями. Внутри страны было принято множество мер для обеспечения здорового развития конкретных рынков, таких как ценные бумаги и недвижимость, корпоративные облигации и банковское дело, в то время как на местном уровне ощущалась нехватка нефти, лекарств и предметов медицинского назначения.

В этом контексте Правительство, министерства, отрасли и населенные пункты своевременно приняли меры, в том числе сформировали рабочие группы для решения конкретных вопросов, сказал премьер-министр.

В результате экономика оставалась стабильной, а государственные сборы превысили целевой показатель более чем на 276 трлн. донгов (11,19 млрд. долл. США).

При этом также обеспечены политическая стабильность, общественный порядок и безопасность, сохранены независимость, суверенитет и территориальная целостность страны, укреплены внешние связи, заявил он.

Глава Правительства отметил, что в будущем трудностей и вызовов будет больше, а для выполнения всех годовых задач, поставленных НС, что требует применения гибких решений, остался всего один месяц.

Между тем, необходимо продолжать решать возникающие проблемы, такие как нехватка бензина, лекарств и биопродуктов, и поддерживать стабильность рынков, обеспечивая при этом теплый и безопасный праздник Лунного Нового года (Тэт) для людей и поставки товары.

На заседании Правительство оценит социально-экономическую ситуацию в ноябре и первые 11 месяцев 2022 года, реализацию программы социально-экономического восстановления и развития, освоение государственного капитала в текущем году и реализацию трех национальных целевых программ.

В частности, также будет обсужден проект постановления о задачах и решениях по реализации плана социально-экономического развития и сметы государственного бюджета на 2023 год.

ВИА

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