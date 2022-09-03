Обучение экотуризму 1.200 представителей этнических меньшинств

В настоящее время Helvetas Vietnam активно реализует мероприятия по наращиванию потенциала для примерно 1.200 представителей этнических меньшинств, участвующих в сетях экотуризма в Куангбине, Куангчи, Тхыатхиен-Хюэ и Куангнаме, стремясь внести свой вклад в улучшение средства к существованию сообщества жителей, проживающих в буферных зонах национальных парков, заповедников и защитных лесов.

Недавно Helvetas Vietnam в сотрудничестве с туристической компанией Ken Travel провела курс обучения навыкам организации костров для туристического сообщества в общинах Хыонгфунг и Танхоп (уезд Хыонгхоа, провинция Куангчи). Благодаря учебному курсу участники, являющиеся членами 15 домохозяйств, занимающихся экотуризмом в уезде Хыонгхоа, получили необходимые знания и навыки, чтобы иметь возможность использовать костры и проводить игры для обслуживания туристов. Использование костров - привлекательная форма деятельности, помогающая связать туристов и местные сообщества, создавая гармонию между людьми и природой.

Однако разведение костра также имеет определенные привила, которые требуют определенных условий и хороших организаторских навыков, в противном случае это может стать угрозой опасности, повлиять на экологический ландшафт или стать причиной лесного пожара. В ходе учебного курса учащиеся были проинструктированы о типах костров, процессе их разжигания, создании световых эффектов, принципах безопасности, методах формирования счастливой атмосферы с помощью игр… В то же время, эксперт также помогает учащимся практиковать навыки на месте на основе принципа «практического обучения».

Г-жа Хо Тхи Хи (община Хыонгфунг) сказала: «Раньше я выращивала кофейное дерево, маниоку, горный рис и ходила в лес собирать бамбуковые побеги для продажи. С тех пор, как я начала заниматься туризмом, я познакомилась со многими людьми, поэтому я чувствую себя очень счастливой и смелой. Я могу надеть красивую одежду, чтобы поприветствовать гостей. Пройдя курс обучения, я получила много хороших знаний. Я планирую создать музыкальную группу, которая будет выступать перед гостями».

Благодаря практическому содержанию и эффективным методам обучения учебные курсы, проводимые Helvetas Vietnam, получили высокую оценку слушателей, а также местных властей. Например, на учебном курсе по кулинарному туризму (июнь 2022 г.) стажеры были проинструктированы о том, как приготовить еду и напитки из местных ингредиентов, как украсить традиционный поднос с рисом в традиционном стиле, этнической самобытности и дружбы с природой.

На учебном курсе по туристическому маркетингу (июль 2022 г.) стажеров обучали навыкам видеосъемки, фотосъемки и редактирования фильмов с помощью программного обеспечения на мобильных телефонах, написания контента и его загрузки на веб-сайты, такие платформы, как Facebook, TikTok..., чтобы продвигать собственные туристические продукты и услуги...

Helvetas Vietnam - одна из ведущих международных неправительственных организаций Европы со штаб-квартирами в Швейцарии, Германии и США, с сетью операций в 30 странах мира. Helvetas работает во Вьетнаме с 1994 года в областях сельского и лесного хозяйства, управления, чистой воды, санитарии и развития сельских районов. В настоящее время программы Helvetas Vietnam сосредоточены на устойчивом и инклюзивном экономическом развитии. Компания также занимается конкретными вопросами изменения климата и развития профессиональных навыков.