Обучение персонала занимает центральное место в развитии электронной коммерции

Согласно плану, опубликованному в начале апреля, город Хошимин организует учебные курсы и коммуникационные мероприятия, чтобы помочь частным лицам, предприятиям, кооперативам, домохозяйствам и торговцам узнать больше о правилах электронной коммерции, транзакциях и платформах, социальных сетях и Интернете.



Между тем, Ханой поставил перед собой цель провести обучение по электронной коммерции для 2000 человек из организаций, предприятий, частных домохозяйств, государственных органов управления и школ.



Столица стремится расширить рынки потребления сельскохозяйственной продукции, ремесленных изделий, продукции "одна община - один продукт" (OCOP) и потребительских товаров через каналы электронной коммерции.



Помимо повышения осведомленности населения об электронной коммерции, город будет внедрять и продвигать эффективные модели и краткие учебные курсы для предприятий и частных лиц.



Южные провинции Биньфыок и Виньлонг, а также южная центральная провинция Биньтхуан также разработали планы по развитию электронной коммерции, в которых они определяют меры по повышению качества человеческих ресурсов в секторе электронной коммерции. Чтобы поддержать местные государственные органы управления в обновлении новой политики в области электронной коммерции и преодолении трудностей в производстве и бизнесе, Центр развития электронной коммерции (EcomViet) при Агентстве электронной коммерции и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли скоординировал свои действия с такими трансграничными платформами электронной коммерции, как Amazon и Alibaba, для проведения ряда программ по подключению к электронной коммерции и обучения в провинциях и городах.



В этих программах приняли участие представители государственных органов управления, предприятий, кооперативов, предпринимательских хозяйств и учебных заведений. В ближайшее время EcomViet продолжит координировать свои действия с компаниями по организации обучения персонала в населенных пунктах по всей стране. Кроме того, он планирует предложить учебные курсы для целевых групп и организовать обучающие семинары по электронной коммерции для преподавателей колледжей и университетов.

Согласно отчету Агентства электронной торговли и цифровой экономики Министерства промышленности и торговли, доход от продажи товаров через онлайн-модели розничной торговли "бизнес-потребителю" (B2C) вырос с 10,8 млрд. долл. США в 2018 году до 20,5 млрд. долл. США в прошлом году. Согласно отчету о рынке онлайн-ритейла в 2023 году, выпущенному платформой данных электронной коммерции Metric, 2,2 миллиарда товаров были успешно доставлены через пять основных платформ электронной коммерции во Вьетнаме, а именно Shopee, Lazada, Tiki, Sendo и Tiktok Shop, что на 52,3% больше, чем в 2022 году.

В отчете e-Conomy SEA 2022, подготовленном Google, Temasek и Brain & Company, говорится, что Вьетнам является одной из стран, в которых отмечается самый высокий рост электронной коммерции.

Согласно прогнозам, доходы и объем продаж B2C во Вьетнаме продолжат тенденцию к росту, а пять ведущих платформ электронной коммерции заработают 310 триллионов донгов в 2024 году, что означает рост на 35 % в годовом исчислении