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Обучение инженеров в сфере полупроводников требует наличие хороших преподавателей и инфраструктуры

Открытие учебных программ по полупроводниковым технологиям становится тенденцией среди вьетнамских учебных заведений, стремящихся удовлетворить рыночный спрос на квалифицированных инженеров в этой области. Заместитель министра образования и профессиональной подготовки Хоанг Минь Шон отметил, что хотя это направление подготовки не совсем новое, крупные университеты предлагают такие программы уже много лет. Однако количество студентов, поступивших на них и окончивших их, остается очень низким. Нехватка высококачественных человеческих ресурсов, особенно в высокотехнологичных областях, является узким местом в привлечении крупных корпораций к переносу своих инвестиций в исследования, разработки и производство во Вьетнам.

Около 35 местных высших учебных заведений могут присоединиться к этой тенденции, причем более 10 из них в настоящее время предлагают программы подготовки специалистов по полупроводникам.

Ведущие университеты с опытом работы в области инженерных и технологических дисциплин, такие как Ханойский университет науки и технологий, Вьетнамский национальный университет в Ханое и Вьетнамский национальный университет в Хошимине, хорошо вложились в контингент преподавателей и инфраструктуру, включая лаборатории. В то же время, чтобы принять участие в перспективной области, многие из их коллег прилагают усилия по подготовке инфраструктуры, используют имеющиеся кадры из смежных областей, набирают новых преподавателей, инвестируют в лаборатории и практическое обучение.

Хоанг Минь Шон подчеркнул, что ближайшей задачей, в первую очередь, является укрепление потенциала высших учебных заведений, особенно в том, что касается преподавателей, инфраструктуры, технологий, учебных программ и программного обеспечения.

Сотрудничество между университетами и бизнесом также считается одной из ключевых стратегий для постоянного повышения качества человеческих ресурсов.

Недавно Инженерно-технологический университет Вьетнамского национального университета в Ханое и корейский конгломерат Samsung Electronics подписали соглашение о сотрудничестве по реализации стипендиальной программы VNU-Samsung Technology Track (V-STT), которая помогает выдающимся студентам получить степень магистра в области полупроводников и микрочипов. После окончания обучения они получат возможность работать в подразделении полупроводниковых микросхем Samsung в Республике Корея.

Открытие учебных программ по полупроводникам и микрочипам кажется своевременным шагом в настоящее время. Однако многие эксперты не советуют университетам поспешно следовать этой тенденции. По их словам, качество выпускников и возможности трудоустройства после окончания вуза требуют тщательного рассмотрения.

ВИА/ИЖВ

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