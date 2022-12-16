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Обсуждение решений по таможенному оформлению товаров через пограничные переходы

Конференция по оценке выполнения Плана действий на период 2021-2023 гг. между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Правительством Гуанси (Китай).
  На мероприятии. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 14 декабря Министерство промышленности и торговли сообщило, что заместитель министра промышленности и торговли Чан Куок Хань и заместитель члена ЦК Коммунистической партии Китая, постоянный заместитель председателя провинции Гуанси Тхай Ле Тан сопредседательствовали на конференции по оценке выполнения Плана действий на период 2021-2023 гг. между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Правительством Гуанси (Китай).

Это также возможность для двух сторон обменяться мерами и направлениями будущего сотрудничества, чтобы реализовать общее мнение высших руководителей двух стран после очень успешного визита в Китай генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. В то же время, это хорошая возможность для двух сторон обменяться решениями для обеспечения беспрепятственного таможенного оформления и предотвращения скопления товаров на пограничных пунктах между Вьетнамом и Гуанси до, во время и после Лунного Нового 2023 года.

На конференции стороны договорились высоко оценить достижения в экономическом и торговом сотрудничестве между вьетнамскими населенными пунктами и Гуанси. Кроме того, две стороны указали на проблемы и некоторые оставшиеся планы сотрудничества в ходе выполнения Плана действий на период 2021-2023 гг. по реализации Меморандума о взаимопонимании по укреплению сотрудничества между Министерством промышленности и торговли и Правительством Гуанси.

Заместитель министра Чан Куок Кхань предположил, что приграничные пункты Гуанси и Вьетнама должны тесно координировать свои действия с целью обеспечения беспрепятственного и эффективного оформления товаров на пограничных переходах.

Отвечая на предложения Вьетнама, постоянный заместитель председателя провинции Гуанси Тхай Ле Тан сказал, что Гуанси срочно и серьезно реализует общее мнение высших руководителей двух стран о дальнейшей консолидации и укреплении отношений экономического и торгового сотрудничества между Вьетнамом и провинцией. Обеспечение бесперебойности и оптимизация процесса таможенного оформления товаров через пограничные переходы является одной из важнейших задач.

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