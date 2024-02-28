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Обсуждение проблем развития лесного хозяйства Вьетнама

27 февраля в Ханое состоялся семинар, на котором обсуждались решения для стратегии развития лесного хозяйства Вьетнама в новых условиях.

 

Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), Вьетнамская экономическая научная ассоциация сельского хозяйства и развития сельских районов (VIESARD), Вьетнамская ассоциация лесовладельцев и Вьетнамская ассоциация древесины и лесных товаров.

Выступая на мероприятии, заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Куок Чи отметил успехи, достигнутые в ходе трехлетней реализации стратегии развития лесного хозяйства на 2021-2030 годы, заявив, что они вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие, защиту окружающей среды, смягчение последствий стихийных бедствий, активное реагирование на изменение климата, национальную оборону и безопасность, а также в реализацию национальных целей устойчивого развития.

Заместитель директора Департамента лесного хозяйства Чиеу Ван Лык подчеркнул, что структура лесного производства меняется в направлении производственных цепочек с растущей добавленной стоимостью. Стоимость продукции лесного хозяйства стабильно растет на 4,6 % в год, при этом ежегодно засаживается более 260 000 га земли. Посаженные леса обеспечивают более 70% древесного сырья для переработки, обслуживая как внутреннее потребление, так и экспорт. Экспортная стоимость древесины и лесоматериалов составляет в среднем 15,8 миллиардов долларов США в год.

По его словам, уровень покрытия лесом сохраняется на уровне 42,02% от площади страны, а лесная деятельность позволила создать рабочие места для около 5 миллионов человек.

Люк упомянул о трудностях, возникших в ходе реализации проекта, таких как дублирование и несоответствие землепользования и лесного планирования, медленные темпы аренды и выделения лесов, недостаточное обеспечение соблюдения соответствующих правил, механизмов и политики и др.

Он также выразил обеспокоенность по поводу ограниченности государственного бюджета и недостаточного внимания местных администраций к охране и развитию лесов.

Для решения этих проблем вице-председатель VIESARD Нгуен Ван Тьен предложил Министерству лесного хозяйства оперативно улучшить планирование лесного хозяйства, чтобы обеспечить согласованность с национальным, провинциальным и районным планированием землепользования, разумно распределять земельные фонды и тщательно контролировать перевод лесных земель в другие виды использования.

Он предложил поощрять концентрацию земельных ресурсов для производства и торговли, формирование крупных цепочек по производству, переработке и продаже леса, а также инвестиции в лесное хозяйство и сельскую местность, особенно в отдаленных и горных районах.

Делегаты мероприятия предложили решения по реализации стратегии, сосредоточившись на доработке Лесного закона, создании механизмов и политики для устранения барьеров, стимулирования лесной экономики и использования многофункциональной ценности лесных экосистем.

ВИА/ИЖВ

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