Обсуждена стратегия построения правового социалистического государства

Президент Нгуен Суан Фук выступает на митинге. Фото: ВИА

Выступая на втором заседании руководящего комитета по разработке проекта в Ханое, президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что за последнее время было проведено множество семинаров для сбора отзывов.

Президент, который также является главой руководящего комитета, сказал, что первый проект был построен на основе марксизма-ленинизма и идей Хо Ши Мина, а также точек зрения и политики Партии и государства, а также принципов, идентичностей, цели и взгляды правового социалистического государства, упомянутые в Политической платформе 2011 года, Конституции 2013 года и постановлениях, принятых ЦК КПВ.

Он отражает стратегическое видение национального развития в направлении сильного государства с богатым народом и демократическим, справедливым и цивилизованным обществом, в котором отстаиваются права человека, права граждан и демократия, сказал глава государства.

Он приказал уделить больше внимания важным вопросам, в том числе праву людей на самообладание, и согласился с предложением организовать больше семинаров для сбора мнений организаций и отдельных лиц.

Руководящий комитет должен нести ответственность за обеспечение качества и прогресса документа, сказал он, подчеркнув необходимость активизировать коммуникационную работу для повышения осведомленности общественности о проекте.