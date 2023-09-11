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Обращение президента США к прессе по итогам переговоров с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом
Ниже приводится перевод обращения президента Джо Байдена к прессе.
Президент Байден: Генеральный секретарь, благодарю вас за то, что вы приветствовали меня во Вьетнаме в этот поистине исторический момент.
Сегодня мы можем проследить 50-летнюю дугу прогресса в отношениях между нашими странами — от конфликта к нормализации и к этому новому повышенному статусу, который станет движущей силой процветания и безопасности в одном из наиболее значимых регионов мира.
Мы развиваем наше партнерство непосредственно до всеобъемлющего стратегического партнерства - высшего уровня партнерства Вьетнама. И мы очень этому рады. Важный шаг для наших стран, который отражает силу наших отношений, поскольку мы решаем задачи, которые наиболее важны для будущего нашего региона и, откровенно говоря, для всего мира.
Мы углубляем наше сотрудничество в области критически важных и новых технологий, особенно в области построения более устойчивой цепочки поставок полупроводников. Мы расширяем наше экономическое партнерство, стимулируя еще больший объем торговли и инвестиций между нашими странами.
Например, в прошлом году вьетнамская компания подписала сделку на сумму 4 миллиарда долларов США по производству электромобилей и аккумуляторов в Северной Каролине в Соединенных Штатах Америки, что позволило создать более 7000 рабочих мест в Соединенных Штатах Америки.
Вьетнамские технологические компании мирового класса выходят на публичные фондовые рынки США. И во время этого визита мы также приветствуем более важные новые сделки.
Мы работаем над преодолением климатического кризиса и ускорением перехода Вьетнама на экологически чистую энергетику; укрепляем глобальную безопасность в области здравоохранения и совершенствуем методы лечения рака и ВИЧ/СПИДа; расширяем наше сотрудничество в области безопасности, включая противодействие торговле людьми.
Я также подчеркнул важность соблюдения прав человека в качестве приоритета как для моей администрации, так и для американского народа. И мы продолжим наш откровенный диалог на этот счет.
Возможно, самое важное для нашего будущего - это то, что мы удваиваем наши связи между людьми. Они - самое сердце нашего партнерства. В их число входят миллионы американцев вьетнамского происхождения, которые ежедневно укрепляют общины по всей территории Соединенных Штатов Америки и с нетерпением ожидают результатов этой встречи.
Только в этом году США оказали поддержку Университету Фулбрайта во Вьетнаме, выпустившему первый класс и работающему над расширением нового кампуса. Один из моих старых и самых близких друзей, Томми Вэллели, очень активно участвует в этом.
Дамы и господа, мы также инвестируем в укрепление квалифицированной рабочей силы STEM, поощряем образовательные обмены и сотрудничество между нашими учеными, нашими предпринимателями, новаторами, чтобы лучше работать вместе и использовать огромные возможности — я имею в виду колоссальные возможности — этого нового века технологий.
Позвольте мне закончить на этом. Ни один из прогрессов последних 50 лет не был неизбежным. Это потребовало многих лет упорной работы от лидеров обеих стран, включая моего друга, который присутствует здесь сегодня, бывшего сенатора и госсекретаря, а ныне специального посланника Президента по вопросам климата Джона Керри.
Мы сделали это благодаря другому другу, которого больше нет с нами — я скучаю по нему, покойному Джону Маккейну.
Оба они, как и я, и многие другие, ясно понимали, как много мы можем получить, работая вместе над преодолением нашего горького прошлого.
Годы спустя я вспоминаю, какую тяжелую работу мне, как члену Сенатского комитета по международным отношениям, потребовалось проделать, чтобы нормализовать отношения в 1995 году.
И 10 лет назад, когда я был вице-президентом, мы достигли новой вехи в начале нашего первоначального всеобъемлющего партнерства. Я невероятно горжусь тем, как наши страны и наш народ на протяжении десятилетий строили доверие и взаимопонимание и работали над устранением болезненного наследия, которое война оставила обоим нашим народам.
Сегодня мы обещаем продолжить эту работу — обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов, устранение ущерба окружающей среде от диоксина, расширение поддержки людей с ограниченными возможностями и учет каждого американского военнослужащего, все еще числившегося пропавшим без вести во время боевых действий во Вьетнаме, а также погибших или пропавших без вести вьетнамских солдат на той войне.
Наше сотрудничество по этим болезненным вопросам, а также по созданию нового наследия является основой общего мира и процветания. Это свидетельство — я имею в виду именно это — это свидетельство стойкости и духа обоих наших народов.
Это мощное напоминание обо всем, чего мы можем достичь, когда сможем преодолеть боль прошлого и принять будущее прогресса, основанное на единстве нашего народа.
Еще раз благодарю вас, Генеральный секретарь. Вьетнам является важной страной в мире и регионе. И я с нетерпением жду продолжения этой новой главы в истории наших народов.