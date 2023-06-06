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Образ Хай Ба Чынг появился в роскошных швейцарских часах

Швейцарская часовая компания Christophe Claret недавно представила новую коллекцию Legend, включающую модель часов с изображением Хай Ба Чынг.
  Часы Christophe Claret с изображением Хай Ба Чынг. Фото: vtc.vn  
Эта коллекция была представлена Кристофом Кларе в 2021 году в честь известных исторических личностей в мировой истории. Недавно швейцарский бренд объявил изображения и конкретную информацию об этих особенных часах.

«Кристоф Кларе хочет отдать дань уважения Хай Ба Чынг — двум национальным героиням Вьетнама первого века, — которые отличились в борьбе с иностранными захватчиками», — цитируется пост на официальной фан-странице компании, представляющей часы Christophe Claret "Hai Ba Trung".

Кроме того, компания также заявила, что картина Хай Ба Чынг, использованная в часах, является работой известного швейцарского художника Андре Мартинеса. Внутри часов находится механизм с парящим турбийоном и минутным репетиром (повторяющийся каждые четверть часа), чей бой имитирует колокола Вестминстерской башни.

Примечательно, что по словам Кристофа Кларе, изображение Хай Ба Чынг верхом на слоне, используемое в часах, не только неподвижно, но и 4 позиции на картине будут двигаться в такт минутному репетиру через механизм автомата жакемара.

Хотя официально Christophe Claret не объявил цену этой модели. Однако, исходя из стоимости материалов по сравнению с другими моделями той же коллекции, стоимость дизайна оценивается в 714 000–747 000 долларов США (более 15 миллиардов донгов).

В 40-43 годах две вьетнамские сестры Чынг Чак и Чынг Ньи подняли восстание против иностранных захватчиков и пробудили дух независимости.

По словам Дай Вьет Шы Ки Тоан Тхы, Чынг Выонг оставался на троне в течение трех лет. Король был очень смелым, победил То Диня, построил страну и провозгласил себя королем. У историка Ле Ван Хыу есть комментарий, что: Чынг Чак и Чынг Ньи - женщины, кричащие в один голос, что районы Кыутьян, Нятнам, Хопфо и 65 городов в Линьнгоаи построили страну и стали королями. Теперь, вы прекрасно знаете, что ситуация во Вьетнаме может построить гегемонию, если вы повернете руку...

ВИА/ИЖВ

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