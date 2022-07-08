Образовательный стартап Вьетнама привлек 2,4 млн. долл. США из иностранного фонда Кремниевой долины

Иллюстративное изображение (Источник: Azota) Одному из стартапов Вьетнама в области образовательных технологий удалось привлечь инвестиции из иностранного фонда Кремниевой долины в целях повышения производительности системы и развития ее функций.

Как сообщается на сингапурском сайте Tech in Asia, стартап Azota в области образовательных технологий, штаб-квартира которого находится во Вьетнаме, успешно привлек 2,4 млн. долл. США из венчурного фонда GGV Capital. Azota также получил поддержку от нового инвестора – фонда Nextrans и предыдущего инвестора – фонда Do Ventures.

Azota является интернет-платформой, которая позволяет учителям автоматически создавать и оценивать экзаменационные работы, предоставляя инструменты для отслеживания результатов экзаменов и успеваемости учащихся в режиме реального времени.

Этот стартап был создан в 2021 году. По данным Azota, его услуги используют более 700.000 учителей и примерно 10 млн студентов по всей стране. С момента создания стартапа почти 300 млн. заданий были отправлены через данную интернет-платформу.

«Мы уверены, что за счет сокращения количества шагов учителя могут проводить больше времени с каждым учащимся и делать уроки более увлекательными для своих учеников», - отметил исполнительный директор Azota г-н Ау Нгуен.

Планируется, что компания-стартап будет использовать привлеченные инвестиции для повышения производительности своей системы и развития ее функций. Azota ставит перед собой цель – стать комплексной учебной платформой, предназначенной для смешанного обучения в постпандемический период.

Как отмечает Tech in Asia, Вьетнам является одним из самых быстроразвивающихся рынков образовательных технологий в мире. Предполагается, что в следующем году общая выручка страны от этой отрасли достигнет 3 млрд. долл. США, а в период с 2019 по 2023 годы среднегодовой темп ее роста составляет 20,2%.



