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Обработка международных соглашений, затронутых в результате реорганизации аппарата

Правительство Вьетнама издало Постановление №177/2025 NĐ-CP, вносящее изменения и дополнения в ряд постановлений в сфере международных соглашений; регулирующее ряд вопросов, связанных с организацией двухуровневого местной власти и реорганизацией аппарата в сфере международных соглашений. В постановлении конкретно прописаны меры по обработке международных соглашений, подписанных и затронутых в результате реорганизации государственного аппарата или административно-территориального устройства на разных уровнях, включая: международные соглашения, подписанные от имени районных народных комитетов (НК) до 1 июля 2025 года; международные соглашения, подписанные от имени органов управления уровня департамента; международные соглашения, подписанные от имени государственных органов провинциального уровня; международные соглашения, подписанные от имени органов управления уровня управления; международные соглашения, подписанные от имени общинных народных комитетов на приграничных территориях; международные соглашения, подписанные от имени нескольких органов и организаций.

Постановление предусматривает ответственность провинциальных НК за принятие на себя международных соглашений, подписанных от имени районных НК до 1 июля 2025 года.

В частности, провинциальные НК осуществляют функции, задачи и полномочия органов, инициировавших подписание и отвечающих за выполнение международных соглашений согласно Закону о международных соглашениях 2020 года и сопровождающим нормативным актам. Также осуществляется корректировка и обновление новых наименований административных единиц в унаследованных международных соглашениях.

Полномочия председателя провинциального НК в рамках унаследованных международных соглашений включают: принятие решений о внесении изменений, дополнений, прекращении действия, выходе из соглашения, временной приостановке исполнения унаследованных соглашений; принятие решений о подписании новых международных соглашений от имени провинциального НК в случае необходимости взамен унаследованных соглашений, на основе консультаций и согласований с иностранной стороной; принятие необходимых мер для защиты прав и интересов вьетнамской стороны в случае нарушения унаследованных международных соглашений.

Постановление также определяет ответственность органов, принимающих на себя функции, задачи и полномочия государственных органов провинциального уровня, которые подверглись реорганизации административно-территориальных единиц, и осуществляющих функции, задачи и полномочия, связанные с подписанием и выполнением международных соглашений от имени провинциальных государственных органов.

В частности, они должны: выполнять функции, задачи и полномочия инициаторов подписания и ответственных за реализацию международных соглашений согласно Закону о международных соглашениях 2020 года и сопутствующим нормативным документам; пересмотреть положения международных соглашений, затронутых реорганизацией административно-территориальных единиц, включая изменение прав и обязанностей вьетнамской стороны; уведомлять, вести переговоры и согласовывать с иностранными партнерами необходимость внесения изменений, касающихся наименования органов, указанных в международных соглашениях, и иных положений (при необходимости); уведомлять иностранных партнеров о полном или частичном принятии на себя международных соглашений от имени органов, передающих функции, задачи и полномочия, и самостоятельно инициировать процедуры изменения положений затронутых соглашений (при необходимости).

ИЖВ/ВИА

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