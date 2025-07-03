НОВОСТИ
Обработка международных соглашений, затронутых в результате реорганизации аппарата
Постановление предусматривает ответственность провинциальных НК за принятие на себя международных соглашений, подписанных от имени районных НК до 1 июля 2025 года.
В частности, провинциальные НК осуществляют функции, задачи и полномочия органов, инициировавших подписание и отвечающих за выполнение международных соглашений согласно Закону о международных соглашениях 2020 года и сопровождающим нормативным актам. Также осуществляется корректировка и обновление новых наименований административных единиц в унаследованных международных соглашениях.
Полномочия председателя провинциального НК в рамках унаследованных международных соглашений включают: принятие решений о внесении изменений, дополнений, прекращении действия, выходе из соглашения, временной приостановке исполнения унаследованных соглашений; принятие решений о подписании новых международных соглашений от имени провинциального НК в случае необходимости взамен унаследованных соглашений, на основе консультаций и согласований с иностранной стороной; принятие необходимых мер для защиты прав и интересов вьетнамской стороны в случае нарушения унаследованных международных соглашений.
Постановление также определяет ответственность органов, принимающих на себя функции, задачи и полномочия государственных органов провинциального уровня, которые подверглись реорганизации административно-территориальных единиц, и осуществляющих функции, задачи и полномочия, связанные с подписанием и выполнением международных соглашений от имени провинциальных государственных органов.
В частности, они должны: выполнять функции, задачи и полномочия инициаторов подписания и ответственных за реализацию международных соглашений согласно Закону о международных соглашениях 2020 года и сопутствующим нормативным документам; пересмотреть положения международных соглашений, затронутых реорганизацией административно-территориальных единиц, включая изменение прав и обязанностей вьетнамской стороны; уведомлять, вести переговоры и согласовывать с иностранными партнерами необходимость внесения изменений, касающихся наименования органов, указанных в международных соглашениях, и иных положений (при необходимости); уведомлять иностранных партнеров о полном или частичном принятии на себя международных соглашений от имени органов, передающих функции, задачи и полномочия, и самостоятельно инициировать процедуры изменения положений затронутых соглашений (при необходимости).