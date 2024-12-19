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Оборонное сотрудничество – важная опора вьетнамско-лаосских отношений

Сотрудничество в области обороны является важной основой великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, подчеркнул премьер-министр Фам Минь Тьинь 18 декабря.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра обороны Лаоса генерал-полковника Кхамлианга Оутхайсоне в Ханое 18 декабря. Фото: ВИA  
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра обороны Лаоса генерал-полковника Кхамлианга Оутхайсоне в Ханое 18 декабря. Фото: ВИA  
Он сделал это заявление, принимая министра обороны Лаоса генерал-полковника Кхамлианга Оутхайсоне, который находится с официальным визитом во Вьетнаме, чтобы принять участие в 80-й годовщине основания Вьетнамской народной армии и 35-й годовщине Дня всенародной обороны (22 декабря), а также в международной выставке Vietnam International Defence Expo 2024.

Признавая всестороннее сотрудничество между двумя вооруженными силами в таких областях, как обмен информацией, подготовка кадров, поддержание механизмов обмена и диалога, а также взаимодействие на многосторонних форумах и механизмах, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда поддерживают и способствуют более тесному сотрудничеству между двумя сторонами.

Глава вьетнамского правительства разделил временные экономические трудности, с которыми сталкивается Лаос, заявив, что Вьетнам готов поддержать своего соседа в духе солидарности во имя взаимного развития.

Далее он попросил министерства обороны двух стран продолжать конкретизировать соглашения на высоком уровне и в полной мере задействовать существующие механизмы сотрудничества между двумя партиями, государствами и правительствами. Он призвал обе стороны усилить координацию в предоставлении консультаций высокопоставленным руководителям по вопросам оборонной безопасности, защиты территориального суверенитета, обмена военными научно-техническими знаниями, борьбы с трансграничными преступлениями, распространения информации об исторических отношениях Вьетнама и Лаоса и др.

Кроме того, он попросил оба министерства успешно реализовать прорывные проекты в области сотрудничества в новой ситуации, уделив особое внимание подготовке кадров, охране границ, оборонно-экономическому сотрудничеству и торговым связям в приграничных районах.

Кхамлианг Оутхайсоне, в свою очередь, отметил свои успешные переговоры с министром обороны Вьетнама генералом Фан Ван Жангом, пообещав при этом сотрудничать с вьетнамской стороной для эффективного выполнения рекомендаций премьер-министра Фам Минь Тьинь.

ИЖВ/ВИА

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