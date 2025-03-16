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Оборонная промышленность должна стать локомотивом национальной промышленностью

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 15 марта провел рабочее совещание с представителями Министерства национальной обороны и других соответствующих министерств и секторов, на котором обсуждались результаты исследований и производства высокотехнологичной оборонной промышленности.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) выступает на рабочем совещании с представителями компании Viettel. Фото: ВИA  
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) выступает на рабочем совещании с представителями компании Viettel. Фото: ВИA  
Как сообщалось на мероприятии, учреждения и подразделения Министерства национальной обороны, возглавляемые Главным управлением оборонной промышленности и группой военной промышленности и телекоммуникаций Viettel, достигли многих прорывных результатов в реализации ключевых задач в области науки и технологий, инноваций и национальной обороны, поставленных партией, государством, Центральной военной комиссией и Министерством национальной обороны, непосредственно повышая оборонный потенциал страны.

Армия освоила системное проектирование, системную интеграцию и основные технологии производства высокотехнологичной оборонной продукции, успешно производит и поставляет несколько стратегических объектов военного назначения, а также вносит эффективный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Признавая недавние прорывы в оборонной промышленности страны, глава правительства отметил, что отечественная оборонная продукция, особенно стратегическая, заложила основу для сильной, независимой и современной оборонной промышленности двойного назначения. По его словам, эта отрасль должна стать флагманом всей промышленности страны.

Премьер-министр подчеркнул, что, основываясь на достижениях и опыте 2024 года, соответствующие министерства и сектора должны продолжать тесно сотрудничать с Министерством национальной обороны, чтобы консультировать партию и государство по вопросам политики, которая согласует рост оборонной промышленности с потребностями нации в новой ситуации. Он подчеркнул важность интеграции фундаментальных научных исследований с практическим применением, подготовки рабочей силы и расширения инфраструктуры.

Кроме того, лидер призвал разработать специальную, прорывную политику для ускорения прогресса в развитии отрасли в соответствии с задачами, поставленными партией и государством.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Министерство национальной обороны продолжать эффективно реализовывать политику и руководящие принципы партии и государства в отношении военных и оборонных задач, а также развития научных технологий, особенно резолюции Политбюро 13-го созыва № 08-NQ/TW об ускорении развития оборонной промышленности до 2030 года и далее, и резолюция Политбюро № 57-NQ/TW о прорывах в области научных технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Опираясь на достижения и опыт 2024 года, министерства и ведомства должны тесно сотрудничать с Министерством национальной обороны, чтобы использовать коллективные силы для развития современной оборонной промышленности, сделать ее ключевой опорой национального промышленного сектора и служить целям и задачам национального строительства и обороны в новую эпоху процветания, социального прогресса и благосостояния народа.

Они должны осваивать передовые технологии, постоянно повышать качество рабочей силы и обеспечивать более профессиональный и эффективный производственный процесс, чтобы соответствовать требованиям нового периода развития страны.

ИЖВ/ВИА

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