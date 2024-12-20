Оборонная выставка создаст новый импульс для международного сотрудничества в оборонной промышленности

Адмирал Сэмюэл Дж. Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США, Джедидия Ройал, главный заместитель помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер - все они выразили свои впечатления на церемонии открытия выставки.

Говоря о послании «Мир - сотрудничество - совместное развитие», которое озвучил в своей речи премьер-министр Фам Минь Тьинь, Марк Кнаппер отметил, что США разделяют его, и страна надеется на углубление дружбы с Вьетнамом и расширение двустороннего сотрудничества в этой области.

По словам посла, в этом году США направили на выставку беспрецедентную по масштабу делегацию представителей оборонных компаний, что свидетельствует о приверженности страны отношениям с государствами Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, адмирал Сэмюэл Дж. Папаро отметил, что восхищен активным развитием американо-вьетнамских отношений в последние годы, особенно повышением статуса отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства для мира, сотрудничества и устойчивого развития в сентябре 2023 года. Он заявил, что это большой повод для гордости как для США, так и для Вьетнама.

По словам адмирала, две страны тесно сотрудничают в области обороны в различных сферах и задачах и совместно работают над наращиванием потенциала.

Сотрудничество в наращивании потенциала выгодно обеим странам и не подрывает суверенитет или права какой-либо страны в регионе, подтвердил он, отметив, что Вьетнам играет равную роль наряду со всеми другими государствами.

Вьетнам независим, способен защищать свои интересы и вносит свой вклад в международное сообщество. Кроме того, он участвует в оказании гуманитарной помощи, помощи при стихийных бедствиях и военной медицине, способствует укреплению центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и выступает за основанный на правилах международный порядок, который поддерживает стабильность, независимость и развитие в регионе, добавил он.

В то же время Джедидия Ройал подтвердил, что США всегда приветствуют возможности для укрепления сотрудничества с Вьетнамом и другими странами региона, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Посол Франции во Вьетнаме Оливье Броше заявил, что Вьетнамская международная оборонная выставка 2024 года продолжает демонстрировать стремление подтвердить возможности оборонной промышленности Вьетнама после успешного дебюта в 2022 году. Это мероприятие дает возможность укрепить военное и оборонное сотрудничество между Вьетнамом и другими странами.

По его словам, участие Франции в этой выставке призвано способствовать реализации направлений, определенных генеральным секретарем партии Вьетнама То Ламом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда они объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в октябре 2024 года. В частности, обе стороны обязались развивать оборонные отношения для повышения самодостаточности в соответствии с потребностями каждой из сторон. Для достижения этой цели они решили создать новый импульс для сотрудничества в оборонной промышленности путем проведения исследований, разработки предложений и реализации структурных проектов.

Признавая большой потенциал оборонной промышленности Вьетнама и ее важную роль в модернизации Вьетнамской народной армии, дипломат подчеркнул, что французские оборонные компании готовы сотрудничать с вьетнамскими оборонными предприятиями в этом направлении. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество в области оборонной промышленности между двумя сторонами откроет широкие возможности.