Обновление сотрудничества в сфере теоретического обмена и подготовки кадров между Вьетнамом и Китаем

  Доан Минь Хуан, член Политбюро, директор Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, принимает посла Китая Хэ Вэй, Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики во Вьетнаме. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 1 июня в Национальной политической академии имени Хо Ши Мина член Политбюро, директор Академии, доцент, кандидат наук Доан Минь Хуан принял и провёл рабочую встречу с послом Китая Хэ Вэй.

В ходе встречи стороны подробно обсудили меры по эффективной реализации соглашений и общих взглядов высшего уровня, достигнутых между двумя Генеральными секретарями, Президентами государств в ходе недавнего визита Генерального секретаря, Президента То Лама в Китай.

Доан Минь Хуан и Хэ Вэй выразили высокую степень согласия в том, что в предстоящий период стороны будут ещё теснее взаимодействовать для конкретизации достигнутых договорённостей в форме практических и содержательных совместных проектов. Сотрудничество будет активно развиваться по двум основным направлениям: взаимодействие в области теоретических исследований и сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации кадров.

В области теоретической работы стороны подчеркнули необходимость проведения совместных исследований для дальнейшего углубления теоретической базы обеих стран. В условиях, когда две социалистические страны вступают в ключевой этап развития, стороны договорились активизировать изучение таких фундаментальных вопросов, как переходный период к социализму, развитие новых производительных сил и экологическая цивилизация.

Особо стороны высоко оценили значение сотрудничества и подчеркнули необходимость дальнейшего повышения качества и обновления форматов теоретического обмена между двумя партиями, создавая открытое пространство для глубоких и содержательных дискуссий между экспертами двух стран.

Что касается подготовки и повышения квалификации кадров, директор Академии Доан Минь Хуан подчеркнул, что сотрудничество должно строиться на основе взаимного обмена опытом и взаимодействия, направленных на повышение профессионального уровня кадров обеих сторон. Это позволит на практике отвечать задачам развития двух стран в новых условиях.

Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина заинтересована в расширении доступа к учебным программам Центральной партийной школы Китая и других ведущих китайских учреждений, специализирующихся на политическом и теоретическом образовании. Вьетнамская сторона также выразила интерес к использованию моделей практического обучения на революционных исторических объектах для укрепления партийности и идейно-политической подготовки.

Кроме того, Академия предложила организовать специализированные курсы повышения квалификации для вьетнамских кадров по направлениям, в которых Китай обладает значительным опытом, включая городское управление, развитие науки и технологий, привлечение талантов и развитие экономики культурного наследия.

Выступая на встрече, посол Хэ Вэй выразил поддержку предложениям Академии и подтвердил готовность выступать связующим звеном между сторонами, содействуя развитию механизмов обмена между Академией и Посольством Китая с перспективой создания совместных исследовательских групп в будущем.

Посол Китая также подтвердил, что посольство будет оказывать поддержку в продвижении соглашений о сотрудничестве между Академией и её китайскими партнёрами, способствуя достижению практических результатов взаимодействия и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

ИЖВ/ВИА

Изданная по случаю 76-й годовщины установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией (1950–2026 годы), двуязычная фото-книга всесторонне освещает деятельность Нгуен Ай Куока – Хо Ши Мина в бывшем Советском Союзе с начала XX века до конца его жизни.
