Обновление сотрудничества в сфере теоретического обмена и подготовки кадров между Вьетнамом и Китаем
В ходе встречи стороны подробно обсудили меры по эффективной реализации соглашений и общих взглядов высшего уровня, достигнутых между двумя Генеральными секретарями, Президентами государств в ходе недавнего визита Генерального секретаря, Президента То Лама в Китай.
Доан Минь Хуан и Хэ Вэй выразили высокую степень согласия в том, что в предстоящий период стороны будут ещё теснее взаимодействовать для конкретизации достигнутых договорённостей в форме практических и содержательных совместных проектов. Сотрудничество будет активно развиваться по двум основным направлениям: взаимодействие в области теоретических исследований и сотрудничество в сфере подготовки и повышения квалификации кадров.
В области теоретической работы стороны подчеркнули необходимость проведения совместных исследований для дальнейшего углубления теоретической базы обеих стран. В условиях, когда две социалистические страны вступают в ключевой этап развития, стороны договорились активизировать изучение таких фундаментальных вопросов, как переходный период к социализму, развитие новых производительных сил и экологическая цивилизация.
Особо стороны высоко оценили значение сотрудничества и подчеркнули необходимость дальнейшего повышения качества и обновления форматов теоретического обмена между двумя партиями, создавая открытое пространство для глубоких и содержательных дискуссий между экспертами двух стран.
Что касается подготовки и повышения квалификации кадров, директор Академии Доан Минь Хуан подчеркнул, что сотрудничество должно строиться на основе взаимного обмена опытом и взаимодействия, направленных на повышение профессионального уровня кадров обеих сторон. Это позволит на практике отвечать задачам развития двух стран в новых условиях.
Национальная политическая академия имени Хо Ши Мина заинтересована в расширении доступа к учебным программам Центральной партийной школы Китая и других ведущих китайских учреждений, специализирующихся на политическом и теоретическом образовании. Вьетнамская сторона также выразила интерес к использованию моделей практического обучения на революционных исторических объектах для укрепления партийности и идейно-политической подготовки.
Кроме того, Академия предложила организовать специализированные курсы повышения квалификации для вьетнамских кадров по направлениям, в которых Китай обладает значительным опытом, включая городское управление, развитие науки и технологий, привлечение талантов и развитие экономики культурного наследия.
Выступая на встрече, посол Хэ Вэй выразил поддержку предложениям Академии и подтвердил готовность выступать связующим звеном между сторонами, содействуя развитию механизмов обмена между Академией и Посольством Китая с перспективой создания совместных исследовательских групп в будущем.
Посол Китая также подтвердил, что посольство будет оказывать поддержку в продвижении соглашений о сотрудничестве между Академией и её китайскими партнёрами, способствуя достижению практических результатов взаимодействия и дальнейшему развитию двусторонних отношений.