Обновление информации о защите вьетнамских граждан на Ближнем Востоке

Официальный представитель Министерства иностранных дел Фам Тху Ханг. Фото: МИД Вьетнама

19 марта на очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел (МИД), отвечая на вопрос журналиста с просьбой обновить информацию о защите граждан Вьетнама на Ближнем Востоке, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

По информации, полученной от вьетнамских представительств за рубежом и соответствующих компетентных органов, к настоящему времени большинство вьетнамских граждан, находившихся в туристических поездках или временном транзите и столкнувшихся с отменой рейсов из-за закрытия воздушного пространства, уже вернулись во Вьетнам либо вылетели следующими рейсами, покинув регион Ближнего Востока. В отношении судов и вьетнамских моряков, продолжающих деятельность в регионе и пока не имеющих возможности покинуть Ормузский пролив, вьетнамские представительства за рубежом тесно взаимодействуют с местными компетентными органами и профильными структурами, постоянно обновляют и отслеживают ситуацию, готовя меры поддержки для обеспечения безопасности людей и судов.

МИД поручило посольствам Вьетнама в Израиле, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре открыть онлайн-регистрацию для сбора информации о гражданах, желающих вернуться на родину или выехать в третьи страны, что станет основой для выработки соответствующих мер поддержки совместно с компетентными органами.

Во исполнение указаний МИД представительства Вьетнама в Иране, Израиле и прилегающих регионах проводят проверку потребностей вьетнамских граждан на местах и тесно координируют работу с местными властями и соответствующими органами во Вьетнаме для реализации необходимых мер.

В Саудовской Аравии Посольство Вьетнама провело конкретные переговоры с местными компетентными органами и получило согласие на предоставление вьетнамским гражданам бесплатных транзитных виз как на пограничных пунктах, так и в представительствах Саудовской Аравии в регионе. В отношении судов с вьетнамскими моряками, застрявших в портах Саудовской Аравии, по предложению посольства портовые власти установили контакт с судами и представителями экипажей для выяснения ситуации и оказания необходимой помощи.

В ОАЭ Посольство Вьетнама в ОАЭ провело работу с МИД ОАЭ и авиакомпаниями ОАЭ с целью оказания содействия и создания благоприятных условий для выезда более 200 вьетнамских граждан, находившихся в туристических поездках и застрявших в крупных аэропортах (Дубай, Заед), транзитом через ОАЭ в третьи страны. Одновременно посольство принимает многих вьетнамских граждан и оказывает им необходимую поддержку, включая обеспечение предметами первой необходимости, в период, когда они ещё не могут покинуть Дубай и Абу-Даби.

Гражданам Вьетнама в Иране, Израиле и соседних странах рекомендуется регулярно следить за информацией местных властей, предупреждениями МИД и вьетнамских представительств за рубежом.

В случае чрезвычайных ситуаций или трудностей граждане Вьетнама могут немедленно связаться с круглосуточными горячими линиями по защите граждан при представительствах Вьетнама в Иране, Израиле и прилегающих регионах либо с Центром защиты граждан МИД для получения срочной помощи.

Также на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о появившейся в последние дни в социальных сетях информации и изображениях, якобы свидетельствующих о гуманитарной помощи Вьетнама Ирану, официальный представитель Фам Тху Ханг подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

Отвечая на вопрос СМИ относительно сообщений от 13 марта о том, что правоохранительные органы Южной Африки задержали владельца фермы - гражданина Вьетнама по имени Чу Данг Кхоа за контрабанду рогов носорога, а также о мерах Вьетнама по борьбе с транснациональной контрабандой диких животных, официальный представитель МИД Фам Тху Ханг заявила:

Сразу после получения информации Посольство Вьетнама в Южной Африке оперативно связалось с местными компетентными органами для проверки сведений и принятия соответствующих мер по защите граждан.

Во исполнение указаний МИД Посольство Вьетнама в Южной Африке продолжает тесное взаимодействие с компетентными органами Южной Африки для урегулирования данного дела в соответствии с законодательством.

Как государство — участник Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Вьетнам обязуется строго выполнять международные обязательства по защите дикой природы и борьбе с незаконной торговлей дикими животными и растениями.

К настоящему времени во Вьетнаме принято множество нормативных правовых актов и реализуются различные меры по управлению, охране и строгому наказанию за незаконную торговлю дикой природой.