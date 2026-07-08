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Обнаружены и эксгумированы останки более 1 300 павших бойцов
Для выполнения поставленной задачи по поиску и эксгумации около 7 000 останков павших бойцов Министерство национальной обороны на основе результатов обследования, проверки информации и уточнения районов проведения работ определило конкретные показатели по поиску и эксгумации для соответствующих подразделений.
Наряду с продолжением деятельности 19 специализированных поисково-эксгумационных групп (в том числе восьми — в Лаосе и одиннадцати — в Камбодже) Министерство национальной обороны приняло решение о создании ещё 10 временных поисково-эксгумационных групп на территории страны. Одновременно были дополнительно выделены личный состав, техника, оборудование и финансовые средства, необходимые для выполнения поставленных задач. В настоящее время в поисково-эксгумационных работах задействована 31 группа общей численностью более 1 500 человек.
По данным Департамента социальной политики Главного политического управления Вьетнамской народной армии Министерства национальной обороны, по состоянию на 5 июля были отобраны образцы более чем из 35 000 могил павших бойцов, из которых свыше 25 000 соответствовали установленным требованиям для отбора образцов.
Работы по разминированию проведены на площади свыше 7 000 гектаров, в том числе более 3 000 гектаров — в центральной зоне Висуен провинции Туенкуанг, что составляет более 70 % от намеченного объёма. Одновременно Министерство общественной безопасности организовало сбор почти 95 тыс. биологических образцов родственников павших бойцов, из которых более 50 тыс. уже проанализированы и внесены в единую базу данных.
Во всех регионах страны одновременно организована работа по приёму, хранению и обеспечению сохранности образцов останков павших бойцов. Всего принято 11 642 образца, из которых Военный институт судебной медицины получил 6 010 образцов останков павших бойцов из 12 из 17 провинций и городов центрального подчинения, выполнив экспертное исследование 118 образцов.
Как отмечается в докладе Канцелярии Национального руководящего комитета 515, если раньше поиск в основном основывался на свидетельских показаниях и исторических документах, то сегодня сопоставление картографических координат с местностью в сочетании с использованием георадара и других современных технических средств позволило значительно повысить точность поиска, сократить сроки проведения работ, существенно уменьшить объём земляных работ и одновременно свести к минимуму воздействие на места проведения поисковых мероприятий.
Ещё одним новым направлением, уже продемонстрировавшим высокую эффективность, стало обобщение и анализ различных источников информации, прежде всего рассекреченных зарубежных архивных материалов, для проведения научных семинаров по проверке и подтверждению сведений о братских захоронениях павших бойцов. Недавно такие семинары состоялись в провинции Куангнгай и городе Хошимине. К настоящему времени в районе улицы Чыонгчинь (провинция Куангнгай) обнаружены и эксгумированы останки трёх павших бойцов, а в районе парка Ле Тхи Риенг (город Хошимин) — останки ещё 11 павших бойцов.
Кроме того, одновременный отбор образцов останков павших бойцов из могил с неустановленными сведениями в 2 091 кладбище павших бойцов из почти 3 000 таких кладбищ по всей стране требует чёткой организации работы, строгого соблюдения процедур и научного подхода.
Для выполнения этой задачи Министерство национальной обороны утвердило Руководство по отбору и цифровизации образцов останков павших бойцов, а также технический регламент отбора, транспортировки, передачи, хранения и архивирования образцов останков павших бойцов; организовало обучение специалистов по всей стране, провело пилотные мероприятия и обобщило полученный опыт.
В целях максимального исключения возможных ошибок при отборе и передаче образцов останков павших бойцов Министерство национальной обороны поручило Военно-промышленной и телекоммуникационной группе Viettel разработать программное обеспечение для управления информацией об образцах останков павших бойцов. Программный комплекс обеспечивает цифровизацию и хранение всей информации, сопровождающей процесс отбора образцов, а также позволяет осуществлять их «прослеживаемость» в случае возникновения ошибок при передаче или хранении.