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НОВОСТИ

Обнаружено более 450 доменных имен, нарушающих авторские права

Автоматическая система мониторинга Вьетнамского информационного центра сети интернет (VNNIC) на сегодняшний день обнаружила более 450 доменных имен, в том числе 357 международных, с признаками нарушения, связанными с электронной коммерцией и банковскими операциями.
  Иллюстративное изображение (Фото: ictnews.vietnamnet.vn  

Автоматическая система мониторинга Вьетнамского информационного центра сети интернет (VNNIC) на сегодняшний день обнаружила более 450 доменных имен, в том числе 357 международных, с признаками нарушения, связанными с электронной коммерцией и банковскими операциями.

В первой половине 2022 года центр завершил разработку инструмента для автоматической проверки доменных имен веб-сайтов, который помог проверить и обработать те, которые имеют признаки нарушения, особенно связанные с электронной коммерцией и банковским делом.

По словам директора VNNIC Нгуен Хонг Тханга, только за май центр согласовал с соответствующими ведомствами информацию о 47 доменных именах с нарушениями, в том числе 42 международных.

Подразделение также приостановило работу 23 доменных имен с нарушениями, в том числе 17 международных.

В оставшуюся часть 2022 года VNNIC запустит процесс автоматического мониторинга для раннего обнаружения, предотвращения и устранения нарушений в интернете.


ВИА

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