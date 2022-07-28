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Обнаружено более 450 доменных имен, нарушающих авторские права
Автоматическая система мониторинга Вьетнамского информационного центра сети интернет (VNNIC) на сегодняшний день обнаружила более 450 доменных имен, в том числе 357 международных, с признаками нарушения, связанными с электронной коммерцией и банковскими операциями.
В первой половине 2022 года центр завершил разработку инструмента для автоматической проверки доменных имен веб-сайтов, который помог проверить и обработать те, которые имеют признаки нарушения, особенно связанные с электронной коммерцией и банковским делом.
По словам директора VNNIC Нгуен Хонг Тханга, только за май центр согласовал с соответствующими ведомствами информацию о 47 доменных именах с нарушениями, в том числе 42 международных.
Подразделение также приостановило работу 23 доменных имен с нарушениями, в том числе 17 международных.
В оставшуюся часть 2022 года VNNIC запустит процесс автоматического мониторинга для раннего обнаружения, предотвращения и устранения нарушений в интернете.