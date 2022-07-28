Обнаружено более 450 доменных имен, нарушающих авторские права

Иллюстративное изображение (Фото: ictnews.vietnamnet.vn

Автоматическая система мониторинга Вьетнамского информационного центра сети интернет (VNNIC) на сегодняшний день обнаружила более 450 доменных имен, в том числе 357 международных, с признаками нарушения, связанными с электронной коммерцией и банковскими операциями.

В первой половине 2022 года центр завершил разработку инструмента для автоматической проверки доменных имен веб-сайтов, который помог проверить и обработать те, которые имеют признаки нарушения, особенно связанные с электронной коммерцией и банковским делом.

По словам директора VNNIC Нгуен Хонг Тханга, только за май центр согласовал с соответствующими ведомствами информацию о 47 доменных именах с нарушениями, в том числе 42 международных.

Подразделение также приостановило работу 23 доменных имен с нарушениями, в том числе 17 международных.

В оставшуюся часть 2022 года VNNIC запустит процесс автоматического мониторинга для раннего обнаружения, предотвращения и устранения нарушений в интернете.



