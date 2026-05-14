Обнародован Указ Президента Вьетнама о 9 законах, принятых Национальным собранием
Пресс-конференцию провёл заместитель заведующего Канцелярией Президента Вьетнама Кан Динь Тай.
Создание прорывных условий для развития Ханоя в новую эпоху
Закон о столице (в новой редакции) состоит из 9 глав и 36 статей, вступает в силу с 1 июля 2026 года и, как ожидается, станет важной правовой основой для ускорения развития Ханоя в соответствии с его статусом политического, экономического и культурного центра страны.
Особого внимания заслуживает то, что Закон предусматривает всестороннюю и глубокую децентрализацию полномочий в пользу городских властей, наделяя их правом самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к их компетенции в различных сферах, с целью повышения инициативности, креативности, автономии и ответственности городского управления. Речь идёт, в частности, об организационной структуре; доходах и расходах бюджета, особенно о механизмах привлечения ресурсов для развития столицы; реализации градостроительного планирования, благоустройства и реконструкции городской среды; управлении и использовании природных ресурсов; применении цифровых технологий, больших данных и искусственного интеллекта; развитии и межрегиональной кооперации столичного региона; развитии здравоохранения и культуры; обеспечении общественного порядка и безопасности, включая применение экстренных административных мер, соответствующих статусу и роли столицы.
Закон о доступе к информации 2026 года состоит из 4 глав и 31 статьи, вступает в силу с 1 сентября 2026 года и направлен на дальнейшую институционализацию курса и политики Партии по развитию социалистической демократии и обеспечению права народа быть хозяином страны, в частности через реализацию принципа: «народ знает, народ обсуждает, народ делает, народ контролирует, народ осуществляет надзор и народ пользуется результатами».
Примечательно, что Закон корректирует сферу и ответственность местных властей по предоставлению информации в соответствии с практическими реалиями и новой организационной моделью после административной реорганизации; расширяет перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию, путём включения важных категорий данных, напрямую связанных с повседневной жизнью, производственной и предпринимательской деятельностью граждан и предприятий; чётко разграничивает информацию, к которой граждане имеют доступ, не имеют доступа или имеют доступ на определённых условиях, обеспечивая баланс между правом граждан на доступ к информации и требованиями защиты государственной тайны, национальной безопасности и персональных данных; диверсифицирует формы публикации и предоставления информации, поощряя использование электронных способов для лучшего обеспечения права граждан на доступ к информации в цифровой среде.
Закон об актах гражданского состояния (в новой редакции), состоящий из 4 глав и 30 статей и вступающий в силу с 1 марта 2027 года, содержит ряд принципиальных новшеств как в законодательном подходе, так и в модели управления и механизмах реализации.
В частности, Закон предусматривает глубокую децентрализацию полномочий с одновременным повышением ответственности местных органов власти: полномочия по регистрации всех актов и сведений гражданского состояния внутри страны передаются народным комитетам общинного уровня. Граждане получают право обращаться за регистрацией актов гражданского состояния в любой народный комитет общинного уровня независимо от места проживания или административных границ.
Закон также предусматривает ускоренную цифровизацию данных актов гражданского состояния и закрепляет юридическую силу электронных данных, устанавливая принцип «гражданин предоставляет информацию только один раз». Государственные органы обязаны самостоятельно использовать, обмениваться и применять уже имеющиеся данные при оказании административных услуг вместо требования от граждан многократного предоставления различных документов, как это было ранее.
Кроме того, Закон переводит систему от модели «пассивного управления» к модели «активного обслуживания» благодаря положениям о проактивной регистрации рождения и смерти на основе интеграции и обмена данными между медицинскими учреждениями и электронной системой регистрации и управления актами гражданского состояния.
Особое внимание — награждению отдельных лиц и коллективов в районах проживания национальных меньшинств и горных районах
Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о соревновании и награждении состоит из 4 статей и вступает в силу с 1 октября 2026 года. Закон был принят с целью совершенствования системы законодательства в сфере соревнования и награждения после проведения реорганизации организационного аппарата политической системы и внедрения двухуровневой модели местной власти; дальнейшей институционализации курса Партии по развитию страны в новых условиях; упрощения административных процедур, децентрализации и расширения полномочий, а также повышения эффективности, дисциплины и порядка государственного управления в сфере соревнования и награждения; продолжения обновления работы в данной области, мобилизации силы всенародного единства и всей политической системы.
Закон о вероисповедании и религии (в новой редакции) состоит из 9 глав и 61 статьи, вступает в силу с 1 января 2027 года и был принят с целью дальнейшей полной и своевременной институционализации курса и политики Партии по развитию демократии и обеспечению права каждого человека на свободу вероисповедания и религии; устранения недостатков и ограничений, выявленных в ходе практического применения Закона о вероисповедании и религии 2016 года; приведения законодательства в соответствие с моделью организации и деятельности органов после реорганизации государственного аппарата и внедрения двухуровневой системы местной власти; адаптации к условиям глобализации и международной интеграции, удовлетворения требований по построению цифрового правительства и цифрового общества, создания более благоприятных условий для организаций и граждан при реализации и обеспечении права на свободу вероисповедания и религии; дальнейшего повышения эффективности государственного управления в сфере вероисповедания и религии.
Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о представительствах Социалистической Республики Вьетнам за рубежом состоит из 2 статей и вступает в силу с 1 июля 2026 года. Разработка Закона направлена на устранение ряда ограничений и недостатков Закона 2009 года (с изменениями и дополнениями 2017 года); внесение изменений и дополнений в отдельные положения для обеспечения эффективности деятельности представительств в соответствии с новыми требованиями социально-экономического развития страны, осуществления единого управления внешнеполитической деятельностью, повышения профессионализма работы представительств, реализации курса Партии и государства на расширение децентрализации и передачи полномочий, обеспечения согласованности и единства правовой системы, а также содействия формированию современной дипломатии, подчёркивающей ключевую и постоянную роль внешнеполитической деятельности.
Создание стимулов для развития граждан и бизнеса
Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о подоходном налоге с физических лиц, Закона о налоге на добавленную стоимость, Закона о налоге на прибыль предприятий и Закона об акцизном налоге был принят Национальным собранием XVI созыва 24 апреля 2026 года на 1-й сессии НС и вступил в силу со дня его принятия.
Закон состоит из 5 статей и направлен на совершенствование положений налоговой политики в отношении подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий применительно к индивидуальным хозяйствам, частным предпринимателям и малым предприятиям с целью стимулирования и создания мотивации для развития граждан и бизнеса, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту.
Закон вносит изменения, согласно которым в самом законе больше не устанавливаются конкретные пороги дохода, освобождаемые от уплаты подоходного налога с физических лиц и налога на добавленную стоимость для индивидуальных хозяйств и предпринимателей; одновременно вводится положение о размере дохода, освобождаемого от налога на прибыль предприятий, а Правительству предоставляется право на основе макроэкономических показателей и возможностей государственного бюджета устанавливать соответствующие пороги доходов в зависимости от социально-экономической ситуации на каждом этапе.
Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о нотариате состоит из 3 статей и вступает в силу с 1 января 2027 года.
Особого внимания заслуживает то, что Закон изменяет положения с целью активизации принципа децентрализации в государственном управлении нотариальной деятельностью в соответствии с двухуровневой моделью местной власти в вопросах создания и функционирования нотариальных организаций. Закон также изменяет ряд положений, касающихся нотариальных процедур и нотариальных досье, в сторону их упрощения, закрепляя принцип использования и обмена данными в процессе подачи документов и рассмотрения нотариальных запросов при сохранении базовых принципов системы нотариального удостоверения содержания документов. Одновременно Закон вносит изменения в пункт 3 статьи 68 Закона о нотариате 2024 года, разрешая предоставление оригиналов нотариальных документов органам, осуществляющим процессуальную деятельность, для проведения проверки и экспертизы документов в рамках судопроизводства, а также устанавливает положения, обеспечивающие надёжное хранение оригиналов нотариальных документов, их полное возвращение и недопущение существенного ущемления законных прав лиц, обратившихся за нотариальными услугами, при запросе копий, внесении изменений, дополнений или аннулировании нотариальных документов.
Также с 1 января 2027 года вступает в силу Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о юридической помощи, состоящий из 3 статей.