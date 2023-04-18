Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Обнародован указ о защите персональных данных

Правительство 17 апреля издало Постановление о защите персональных данных, в котором определены меры и условия для обеспечения работы.
  Фото для иллюстрации. (Источник: ВИА)  
Согласно документу, который вступит в силу с 1 июля 2023 года, меры по защите персональных данных включают управленческие и технические меры, принимаемые организациями и частными лицами, участвующими в обработке персональных данных; меры, принимаемые государственными органами управления, обладающими юрисдикцией в соответствии с настоящим указом и соответствующими законами и нормативными актами; меры расследования и судебного преследования, осуществляемые государственными органами; и другие меры, предусмотренные законом.

Они должны применяться с самого начала и на протяжении всего процесса обработки персональных данных.

Департамент кибербезопасности и предупреждения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности является специализированным учреждением для этой работы, которому поручено оказывать содействие министерству в осуществлении государственного управления в области защиты персональных данных.

Национальный портал по защите персональных данных предоставляет информацию о политике Партии и законах государства о защите персональных данных; распространяет политику и законы о защите персональных данных; обновляет и получает соответствующую информацию и данные через интернет; и предоставляет информацию об оценке деятельности соответствующих ведомств по защите персональных данных, организаций и отдельных лиц.

Кроме того, он также получает уведомления о нарушениях правил защиты персональных данных; выдает предупреждения о рисках и действиях, связанных с нарушением персональных данных, как это предусмотрено законом; и осуществляет другие действия в соответствии с соответствующими нормативными актами.

В указе уточняется, что агентства, организации и отдельные лица несут ответственность за распространение знаний, навыков и повышение осведомленности общественности о защите персональных данных; а также за обеспечение материальных средств и условий для выполнения специализированным агентством своих задач.

Министерству общественной безопасности поручено разработать конкретные программы и планы по развитию кадров, специализирующихся на этой работе.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам может гордиться своим вкладом в сохранение культурного наследия

Вьетнам может гордиться своим вкладом в сохранение культурного наследия

Оглядываясь назад на последние 20 лет, прошедших с момента принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия в 2003 году, Вьетнам может гордиться своими достижениями и активным вкладом в реализацию этого договора не только на национальном, но и на глобальном уровне, заявила посол Ле Тхи Хонг Ван, глава делегации Вьетнама при ЮНЕСКО.
ПОДРОБНЕЕ

Top