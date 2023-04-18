НОВОСТИ
Обнародован указ о защите персональных данных
Они должны применяться с самого начала и на протяжении всего процесса обработки персональных данных.
Департамент кибербезопасности и предупреждения высокотехнологичных преступлений Министерства общественной безопасности является специализированным учреждением для этой работы, которому поручено оказывать содействие министерству в осуществлении государственного управления в области защиты персональных данных.
Национальный портал по защите персональных данных предоставляет информацию о политике Партии и законах государства о защите персональных данных; распространяет политику и законы о защите персональных данных; обновляет и получает соответствующую информацию и данные через интернет; и предоставляет информацию об оценке деятельности соответствующих ведомств по защите персональных данных, организаций и отдельных лиц.
Кроме того, он также получает уведомления о нарушениях правил защиты персональных данных; выдает предупреждения о рисках и действиях, связанных с нарушением персональных данных, как это предусмотрено законом; и осуществляет другие действия в соответствии с соответствующими нормативными актами.
В указе уточняется, что агентства, организации и отдельные лица несут ответственность за распространение знаний, навыков и повышение осведомленности общественности о защите персональных данных; а также за обеспечение материальных средств и условий для выполнения специализированным агентством своих задач.
Министерству общественной безопасности поручено разработать конкретные программы и планы по развитию кадров, специализирующихся на этой работе.