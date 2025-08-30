НОВОСТИ
Обнародовано решение об амнистии для 13 920 человек по случаю Дня независимости 2 сентября
В начале этого года более 8 000 заключённых были освобождены 30 апреля по случаю Дня освобождения Юга и воссоединения страны. Это стало самым масштабным помилованием за один год.
Среди освобождённых — 66 иностранцев из 18 стран. Ни один из случаев не был связан с коррупцией или другими негативными явлениями, находящимися под контролем Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными проявлениями.
За 80 лет Вьетнам провёл 40 амнистий. С 2009 года 11 решений Президента принесли пользу почти 100 000 заключённых.