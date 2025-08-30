Báo Ảnh Việt Nam

Обнародовано решение об амнистии для 13 920 человек по случаю Дня независимости 2 сентября

29 августа в Ханое канцелярия Президента Вьетнама провел пресс-конференцию по обнародованию Решения об амнистии на 2025 год по случаю 2 сентября Президента Социалистической Республики Вьетнам.
Панорама пресс-конференции. Фото: VGP
К 80-летию успешной Августовской революции и Дню независимости Социалистической Республики Вьетнам, по предложению Консультативного совета по амнистии и Правительства, 29 августа 2025 года Президент Лыонг Кыонг подписал и издал Решение №1693/QĐ-CTN о амнистии 13 915 заключённых, отбывающих наказание, и 5 лиц, временно приостановивших исполнение наказания, соответствующих условиям для получения амнистии 2025 года (тур 2). Решение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

В начале этого года более 8 000 заключённых были освобождены 30 апреля по случаю Дня освобождения Юга и воссоединения страны. Это стало самым масштабным помилованием за один год.

Среди освобождённых — 66 иностранцев из 18 стран. Ни один из случаев не был связан с коррупцией или другими негативными явлениями, находящимися под контролем Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией и негативными проявлениями.

За 80 лет Вьетнам провёл 40 амнистий. С 2009 года 11 решений Президента принесли пользу почти 100 000 заключённых.

ИЖВ/ВИА

