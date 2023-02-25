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Обнародовано Положение о координации действий по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма
Настоящее Положение устанавливает принципы, форму, содержание и ответственность за координацию и обмен информацией между министерствами, ведомствами министерского уровня и государственными органами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмом.
Согласно данному Положению, формы сотрудничества могут быть реализованы следующим образом: официальное письмо, электронная почта, телефон, факс; проведение встреч для обмена и сбора мнений; создание междисциплинарных инспекционных и надзорных групп. Форма согласования выбирается в соответствии с конкретным содержанием и условиями согласования.
Содержание сотрудничества в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе: обмен и предоставление информации о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; пропаганда предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; проверка и контроль организаций в соблюдении ими положений закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Содержание координации в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе: обмен и предоставление информации о подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма; организация «горячих линий» для получения и обработки срочной информации о финансировании терроризма.