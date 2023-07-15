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Обнародование плана реализации генерального плана дельты Меконга
Одной из ключевых групп задач является развитие высокодоходной и высокоэффективной аграрной экономики.
Поэтому на период до 2030 года в основном сохранится существующая региональная модель производства, а после 2030 года в региональном плане определена реструктуризация сельскохозяйственного производства в соответствии с экологическим зонированием, в основном с преобразованием в экологической морско-солоноватойзоне и переходной пресно-солоноватой зоне.
К 2025 году важно сосредоточить внимание на развитии 8 координационных сельскохозяйственных центров в районах с благоприятными условиями для инфраструктуры и водными ресурсами, в том числе: общие координационные центры в городе Кантхо, связанные с развитием логистических услуг в Хаужанге, для поддержки города Кантхо в выполнении его роли регионального логистического центра. Необходимо построить 7 фокальных центров с основной функцией сбора, классификации и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе: 2 фокальных центра в Анжанге и Донгтхапе, связанных с пресноводными экологическими зонами (пресноводная рыба, фрукты и овощи, деревья, рис); 3 координационных центра в Киенжанг, Камау и Шокчанг, связанных с морепродуктами, и 2 координационных центра в Тиенжанге и Бенче, связанных с фруктами и овощами.
В период до 2030 года необходимо эффективно строить и развивать ключевые сырьевые районы, ориентируясь на процесс аккумуляции земель для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сельскохозяйственных и рыбоперерабатывающих предприятий страны. Кроме того, важно создать зону концентрированного сырья для облегчения отслеживания продукции для удовлетворения требований внутреннего и международного рынков. Тесно совмещать развитие сырьевых площадей с дорожной картой развития очаговых центров сельского хозяйства и инвестированием в синхронное строительство транспортной инфраструктуры и логистических услуг.
А также содействовать применению науки и технологий, разработке и реализации программы исследований, обучению и передаче применения науки и технологий в районе дельты Меконга, содействие пилотной программе интеллектуальных сельскохозяйственных моделей, устойчивому развитию, адаптации к изменению климата в дельте Меконга, применению блокчейна программ в сельском хозяйстве в дельте Меконга.
* Развитие городских территорий - движущая сила промышленности
Необходимо разработать систему городских центров, экономических зон, индустриальных парков и промышленных кластеров в 4-х коридорах развития и движущих зонах развития.
Сосредоточить внимание на привлечении инвестиций в разработку высококонкурентных продуктов экспортной переработки в сочетании с созданием и развитием брендов агро-лесо-рыболовной отрасли в дельте Меконга.
* Создание хорошей среды обитания, привлекательного места назначения
Еще одной ключевой задачей является создание хорошей среды обитания и привлекательных мест назначения.
В период до 2025 года важно сосредоточить внимание на инвестировании в новое строительство и модернизацию инфраструктуры в густонаселенных районах, коридорах развития и районах динамичного развития, а также разработать и реализовать программу стратегических запасов пресной воды не только для дельты Меконга, но и для юго-восточного региона.
Разработка и реализация программы развития туристического бренда в дельте Меконга международного уровня.
Необходимо сформулировать и реализовать программу сохранения и развития межпровинциальных коридоров биоразнообразия в дельте Меконга.
Разработать и обнародовать стратегию управления рисками наводнений и затоплений в дельте Меконга до 2100 года для определения долгосрочных и фундаментальных направлений и решений проблемы оседания, изменения климата, повышения уровня моря, которая определяет уровень предотвращения наводнений, контроль и уровень защиты для различных областей во всем регионе.