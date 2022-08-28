Обнародование национальной программы аквакультуры на период 2021-2030 гг.

Соответственно, к 2030 году производство продукции аквакультуры достигнет 7 миллионов тонн в год, что будет способствовать созданию рабочих мест и повышению доходов работников.

Конкретные цели на период 2021-2025 гг.: общий объем производства продукции аквакультуры достигнет 5,6 млн тонн в год, стоимость экспорта достигнет 7,8 млрд долларов США в год, темпы роста стоимости аквакультуры в среднем составит 4%/год..

Развитие зон аквакультуры для обеспечения безопасности пищевых продуктов

Одним из содержания Программы является развитие аквакультуры, направленное на снижение выбросов парниковых газов, сокращение использования пластиковых материалов, вредных для экологической среды, и снижение загрязнения окружающей среды.

Уделить приоритетное внимание разработке методов ведения сельского хозяйства с контролем температуры зимой для прибрежных провинций от Куангнинь до Тхыатхьен-Хюэ, развитию форм выращивания черных тигровых креветок в мангровых зарослях, органического выращивания и выращивания креветок на рисе.

Что касается пангасиуса, продолжать развивать выращивание пангасиуса в дельте Меконга и в районах с подходящими природными условиями.

Что касается холодноводной рыбы, продолжать расширять масштабы разведения в потенциальных и подходящих районах на северо-западе, Центральном нагорье и в некоторых других местах с подходящими источниками воды.

Применить новые технологии в производстве для экономии воды, защиты окружающей среды, создания больших объемов продукции высокого качества для внутреннего и экспортного рынков, диверсифицировать продукты из холодноводной рыбы (икра, копченая рыба...), чтобы повысить ценность продукта...

Что касается контроля качества, безопасности пищевых продуктов и прослеживаемости в аквакультуре, нужно развивать зоны выращивания, обеспечивающие безопасность пищевых продуктов, провести мониторинг остатков химикатов, лекарств и антибиотиков, разрабатывать и применять систему прослеживаемости продукции в соответствии с законодательством и требованиями рынка.

Проверять и контролировать соблюдение правил и устранять нарушения в области качества, безопасности пищевых продуктов, прослеживаемости водных продуктов.

Увеличение доли использования отечественного сырья для снижения себестоимости продукции

Другим содержанием Программы является развитие производственных систем, поставка материалов и вспомогательных отраслей аквакультуры.

В частности, повысить долю отечественного сырья для снижения себестоимости продукции, снижая зависимость от импортного сырья.

Разработать и производить продукты для обработки среды аквакультуры из экологически чистых материалов.

Развивать производство и использование новых материалов, машин и оборудования в направлении безопасности, экономии топлива и защиты окружающей среды в аквакультуре, разработать и доработать стандарты и методы для контроля, анализа, оценки и обеспечения качества водных материалов.

Поощрять все секторы экономики инвестировать в передачу технологий, строить предприятия по производству материалов и оборудования, а также предоставлять услуги для активного производства и снижения затрат, повышения конкурентоспособности в отрасли аквакультуры.