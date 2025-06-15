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Обнародование запретных зон и зон ограничения полётов на всей территории страны для беспилотных летательных аппаратов
Согласно Решению №18/2020/QĐ-TTg от 10 июня 2020 года Премьер-министра о создании запретных зон и зон ограничения полётов для БпЛА и сверхлёгких летательных средств, 30 мая 2025 года Центральный руководящий комитет (далее – Руководящий комитет) утвердил План обнародования запретных зон и зон ограничения полётов для БпЛА и других летательных средств на Электронном портале Министерства национальной обороны.
В частности, с 15 июня 2025 года Министерство национальной обороны публиковало зоны запрета и ограничения полётов для БпЛА и других летательных средств в воздушном пространстве Вьетнама на электронном портале МНО по адресу: http://cambay.mod.gov.vn. Электронные порталы/сайты местных органов используют эту ссылку для обнародования зон запрета и ограничения полётов на своей административной территории.
Публикация направлена на предоставление информации организациям и частным лицам Вьетнама и иностранных государств, осуществляющим деятельность, связанную с управлением, эксплуатацией и использованием БпЛА и других летательных средств в воздушном пространстве Вьетнама (не применяется к БпЛА и другим средствам, используемым в служебных целях); а также для целей управления, мониторинга и сверки информации о зонах полётов.
Картографическая база данных зон запрета и ограничения полётов регулируется в соответствии с законодательством о защите государственной тайны и обновляется каждые 2 года либо немедленно при внесении изменений (с акцентом на такие объекты, как зоны аэропортов, аэродромов, объекты оборонного значения, критически важные зоны безопасности и другие зоны по мере необходимости).
Процедура получения разрешения на полёты для БпЛА и других летательных средств может осуществляться онлайн через Информационную систему административных процедур МНО по адресу: https://dichvucong.mod.gov.vn/web/bo-quoc-phong/thu-tuc-hanh-chinh#/thu-tuc-hanh-chinh/5377
Не позднее чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты полёта, организация/частное лицо должно подать заявление на получение разрешения на полёт в Отдел по работе с клиентами Генерального штаба Народной армии Вьетнама (подача лично в Единое окно МНО либо через государственную почтовую службу по адресу: №1, Нгуен Чи Фыонг, район Бадинь, г. Ханой, либо онлайн через Портал госуслуг МНО). Отдел по работе с клиентами выдаёт разрешение на организацию и выполнение полётов либо направляет письменный отказ в выдаче разрешения на полёт (в следующих случаях: для обеспечения безопасности, обороны, авиационной безопасности, а также в случае неполного предоставления информации, предусмотренной в заявлении на получение разрешения на полёт).
Пакет документов на получение разрешения включает: заявление; фотографию летательного средства (минимум 18 x 24 см); техническое описание; лицензию или законную доверенность, разрешающую взлёт и посадку в аэропорту, на земле или водной поверхности; другие документы, касающиеся летательного средства.
Руководящий комитет требует тесного и эффективного взаимодействия между МНО и местными органами власти при организации обнародования зон запрета и ограничения полётов; обеспечения выполнения задач в соответствии с установленными сроками и качеством; соблюдения законодательства о защите государственной тайны, Закона о доступе к информации, а также нормативных документов, направленных на реализацию Постановления №18/2020/QĐ-TTg.
Электронный портал МНО принимает отзывы по адресу электронной почты: info@mod.gov.vn или по телефону: 069.553.215.
Согласно положениям Закона о народной противовоздушной обороне народа 2024 года, беспилотный летательный аппарат - это летательное средство, управление и обеспечение функционирования которого осуществляется без непосредственного управления пилотом на борту. К другим летательным средствам относятся аэростаты, модели летательных аппаратов, парапланы, управляемые воздушные змеи (за исключением традиционных народных змеев) и другие летательные устройства с пилотируемым или автоматическим управлением, не являющиеся самолётами или беспилотными летательными аппаратами.