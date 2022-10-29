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Обнародована эмблема географического указания Вьетнама
Заместитель министра науки и технологий Нгуен Хоанг Жанг оценил, что эмблема географического указания Вьетнам поможет импортерам и потребителям позиционировать товары Вьетнама, давая им уверенность в происхождении и качестве продукции и в то же время помогая управляющим организациям контролировать количество поставляемой на рынок продукции, а органам по защите прав интеллектуальной собственности легко выявлять неправомерные действия нарушения прав на географические указания.
Нгуен Хоанг Жанг сообщил, что с момента введения в действие Закона об интеллектуальной собственности (2005 г.) посредством прямой регистрации Вьетнам защитил 120 географических указаний, из которых 108 географических указаний Вьетнама, 12 иностранных географических указаний. В то же время Вьетнам прилагает усилия для содействия регистрации защиты географических указаний за рубежом, особенно на крупных рынках импорта сельскохозяйственной продукции и на конкурентных рынках с Вьетнамом, посредством соглашений о свободной торговле или международном сотрудничестве в области интеллектуальной собственности.