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Обмен между людьми способствует углублению отношений между Вьетнамом и Непалом
Он отметил, что за последние пять десятилетий с момента установления дипломатических отношений Вьетнам и Непал совместно поддерживают и развивают крепкую традиционную дружбу и сотрудничество, особенно в области политики, экономики, культуры и дипломатии между народами. Политические и дипломатические отношения становятся все более тесными, о чем свидетельствует официальный визит во Вьетнам премьер-министра Непала К.П. Шармы Оли и его участие в праздновании Дня Весака Организации Объединенных Наций в 2019 году.
Кроме того, взаимные визиты правительственных делегаций и ассоциаций дружбы способствовали дальнейшему укреплению двусторонних связей, добавил он.
По словам дипломата, Вьетнам и Непал неизменно поддерживают друг друга и хорошо координируют свои действия на региональных и международных форумах. В экономических и торговых отношениях между двумя странами наблюдается положительный прогресс, и в 2023 и 2024 годах объем двусторонней торговли достиг почти 100 миллионов долларов США в год.
Почетный консул Вьетнама в Непале, назначенный в октябре 2016 года, внес эффективный вклад в многогранное сотрудничество между двумя странами, сказал он, добавив, что сотрудничество в области туризма также продвигается вперед, и растет число вьетнамских путешественников в Непал, особенно для изучения буддийских духовных объектов.
Посол Нгуен Тхань Хай также упомянул о будущих направлениях и приоритетах сотрудничества для укрепления традиционной дружбы между двумя странами, подчеркнув, что Вьетнам придает большое значение углублению традиционной дружбы и сотрудничества с Непалом на более существенной и эффективной основе, способствуя социально-экономическому развитию обеих стран.
Он подчеркнул, что обеим сторонам необходимо использовать свои сильные стороны для реализации потенциала двустороннего сотрудничества, содействовать обмену делегациями на всех уровнях и каналах для создания прочной политической и дипломатической основы отношений, а также поддерживать друг друга на международных форумах.
По его словам, обе стороны должны уделить внимание завершению разработки правовой базы для двустороннего сотрудничества, в том числе ускорить подписание Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA) и меморандумов о взаимопонимании по экономическому, трудовому и туристическому сотрудничеству, а также активизировать деятельность по продвижению торговли и инвестиций для раскрытия возможностей для бизнеса.
Посол Нгуен Тхань Хай предложил наладить прямое воздушное сообщение между двумя странами, учитывая растущий спрос на путешествия и туризм среди их граждан, заявив, что это станет ключевым фактором в использовании туристического потенциала каждой страны.
Кроме того, двум странам необходимо и дальше укреплять связи между людьми, в частности, повышая роль VNFA и Непальского совета мира и солидарности, отметил посол Нгуен Тхань Хай.
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений (15 мая 1975-2025 гг.) обе страны согласовали организацию широкого спектра мероприятий, направленных на углубление взаимопонимания между народами и укрепление дружбы и сотрудничества между их министерствами, секторами и организациями, сказал посол.