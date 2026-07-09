Обмен дружественными визитами между Военно-морскими силами Вьетнама и Филиппин на острове Шонгтытай

Полковник Буй Куанг Тхуен, заместитель командующего 4-м военно-морским районом, вручает цветы контр-адмиралу Франсиско С. Качо, заместителю командующего Военно-морскими силами Западного командования. Фото: qdnd.vn

6 июля на острове Шонгтытай (особый район Чыонгша, провинция Кханьхоа) состоялась 9-я Программа дружественного обмена между Военно-морскими силами Вьетнама и Филиппин. Вьетнамскую делегацию возглавил полковник Буй Куанг Тхуен, заместитель командующего 4-м военно-морским районом. Филиппинскую делегацию возглавил контр-адмирал Франсиско С. Качо, заместитель командующего Военно-морскими силами Западного командования.



Продолжая успешную практику проведения 8-й Программы дружественного обмена, состоявшейся в 2025 году на острове Шонгтыдонг, нынешнее мероприятие было организовано Военно-морскими силами Вьетнама с целью дальнейшего укрепления дружбы, сотрудничества, взаимного доверия и взаимопонимания между вооружёнными силами и военно-морскими силами Вьетнама и Филиппин, а также эффективной реализации подписанных двусторонних соглашений о сотрудничестве между военно-морскими силами двух стран.



Выступая на церемонии открытия, полковник Буй Куанг Тхуен подчеркнул, что в последние годы отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Филиппинами продолжают укрепляться и развиваться, принося значительные результаты во многих сферах. По его словам, особенно плодотворным стало сотрудничество в области обороны в целом и взаимодействие между военно-морскими силами двух стран в частности.



Военно-морские силы Вьетнама и Филиппин успешно сформировали и поддерживают устойчивые механизмы сотрудничества, включая проведение дружественных обменов на островах Шонгтытай и Шонгтыдонг, двусторонние военно-морские консультации, обмен информацией, взаимные визиты кораблей, участие в конференциях, семинарах и многосторонних мероприятиях, организуемых каждой из сторон.



Полковник Буй Куанг Тхуен выразил уверенность, что 9-я Программа дружественного обмена предоставит офицерам и морякам военно-морских сил двух стран возможность укрепить взаимопонимание, обменяться опытом и повысить уровень взаимного доверия, способствуя дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничества между военно-морскими силами Вьетнама и Филиппин, а также поддержанию мира, стабильности и развития в регионе.



Контр-адмирал Франсиско С. Качо отметил: «Наша цель заключается в том, чтобы превратить общее дипломатическое доверие в реальные, надёжные и хорошо скоординированные практические возможности взаимодействия на обширных морских пространствах. Именно программа дружественного обмена создаёт прочную основу для углубления взаимопонимания и развития нашего общего морского партнёрства».



В ходе программы стороны обменялись информацией по вопросам поисково-спасательных операций, обеспечения морской безопасности и предупреждения стихийных бедствий в регионе, а также провели товарищеские спортивные соревнования (по футболу, перетягиванию каната и бегу в мешках), культурные мероприятия, художественные выступления и презентацию национальной кухни.



Программа дружественного обмена прошла в атмосфере взаимного доверия, дружбы и открытости, способствовала укреплению взаимодействия военно-морских сил двух стран в вопросах реагирования на последствия стихийных бедствий, проведения поисково-спасательных операций, обмена информацией о неблагоприятных погодных условиях, а также по вопросам морской безопасности и безопасности судоходства, тем самым внося вклад в поддержание мира, стабильности и безопасности на морских пространствах региона.