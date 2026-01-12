Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Облачный рай Тасуа в провинции Шонла вошел в список 26 мест в мире, которые обязательно стоит посетить в 2026 году

Облачный рай Тасуа в северной провинции Шонла, отличающийся в значительной степени нетронутыми ландшафтами и минимальным уровнем коммерческого освоения, стал единственным направлением из Вьетнама, вошедшим в список 26 обязательных для посещения мировых туристических направлений на 2026 год, опубликованный индийским телеканалом NDTV (New Delhi Television).

NDTV называет Тасуа «раем для охоты за облаками» во Вьетнаме, наиболее известным благодаря так называемому «Хребту динозавра», треккинговому маршруту, который на протяжении многих лет широко распространяется среди любителей путешествий. Узкий гребень протяжённостью около 1,5–2 км вдоль горного хребта с обеих сторон обрамлён глубокими долинами, а над ним бесконечно плывут слои клубящихся белых облаков. Прогулка среди моря облаков, где словно растворяется граница между небом и землёй, дарит редкое сочетание восторга и умиротворения.


2-8922.jpg
Так называемый «хребет динозавра» Тасуа — треккинговый маршрут, который на протяжении многих лет широко распространяется среди любителей путешествий. (Фото: ВИА)

В отличие от многолюдных и шумных курортов, Тасуа дарит ощущение подлинности, которое формируется величественными горами, постоянно меняющимся небом и неспешным ритмом жизни местных жителей.

По данным NDTV, данный рейтинг выделяет направления, остающиеся вне основных туристических маршрутов, что соответствует нарастающей тенденции к путешествиям, ориентированным на впечатления, а также поиску аутентичности и уникальной ценности в текущем году. Все включённые в список места сравнительно немноголюдны и выделяются либо впечатляющими природными ландшафтами, либо яркими, по-настоящему незабываемыми жизненными впечатлениями.

В числе других направлений, вошедших в список, значатся такие известные мировые туристические центры, как Котор (Черногория), Шпицберген (Норвегия), Невшатель (Швейцария), Луангпхабанг (Лаос), Саппоро (Япония), Раджа-Ампат (Индонезия), Хургада (Египет), Момбаса (Кения) и Куско (Перу).

Включение Тасуа в один ряд с этими направлениями подчёркивает растущую международную привлекательность северо-западного нагорья Вьетнама.

После корректировки административных границ во Вьетнаме в 2025 году новая община Тасуа была образована путём объединения прежних общин Тасуа, Лангчьеу и Хангдонг, общая площадь которой превышает 230 кв. км.

Расположенная на высоте более 2 800 метров над уровнем моря, Тасуа отличается прохладным климатом круглый год: летом температура здесь не превышает 28 градусов Цельсия, а местность почти постоянно окутана туманом и облаками. Лучшим временем для «охоты за облаками» считается период с ноября по апрель следующего года.

ИЖВ/ВИА

