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Обеспечение цивилизованной и привлекательной туристической среды
Укрепляя, улучшая, дополняя и обновляя сферу туризма, в дополнение к повышению туристического опыта и продвижению достигнутых результатов, многие населенные пункты наглядно учатся: повышение привлекательности путем продвижения устойчивого туризма и обеспечения цивилизованной и приятной туристической среды нельзя воспринимать легкомысленно.
Если транспортная инфраструктура выгодно подключена, туристические продукты разнообразны, но такие факторы, как экологическая санитария, ландшафт, коммунальные услуги для туристов не воспринимаются всерьез, это может создать «минусы», значительно снижающие привлекательность места назначения.
Преимущество Бариа - Вунгтау в том, что это единственный населенный пункт на юго-востоке, имеющий длинную береговую линию с приятными песчаными пляжами, чистыми водами и подходящий для развития высококачественного туризма, что делает его привлекательным местом для местных и иностранных туристов.
В провинции есть ряд регионов с привлекательными ландшафтами, чистой экологией, историко - культурными памятниками национального уровня и традиционными культурными фестивалями. Провинция активизирует реализацию своей стратегии развития продукта с целью превращения региона в туристическое направление высокого международного уровня.
В соответствии с этим, в целях укрепления создания и развития цивилизованного и чистого образа местных городских районов для отечественных и иностранных туристов, способствуя развитию высококачественного туризма, Народный комитет провинции Бариа, Вунгтау только что издал план по благоустройству города с множеством конкретных мероприятий, которые должны быть реализованы с апреля 2023 года до конца июня 2025 года.
По словам г-на Ву Хонг Тхуана, заместителя председателя Народного комитета города Вунгтау, сохранение и обеспечение цивилизованной туристической среды, чистого и красивого ландшафта, достойного звания «чистый туристический город АСЕАН», представляет особый интерес для властей города.
Городской народный комитет синхронно разрабатывает ряд решений по защите морской среды, наведению порядка, а также созданию здоровой деловой среды на туристических достопримечательностях и пляжах, обеспечивая комфорт и спокойствие для посетителей.
Город Хошимин, утверждающий позицию одного из оживленных туристических центров, привлекающий большое количество туристов, преисполненный решимости преодолеть существующие проблемы, наряду с развитием туристических продуктов, город продвигает строительство, создавая системы общественных туалетов для обеспечения городской привлекательности, экологичности и максимального комфорта туристов и жителей за счет построения цивилизованного и современного города.
Провинция Биньтхуан – населенный пункт, выбранный для проведения Национального 2023 года туризма, также уделяет внимание синхронной реализации решений по развитию туристических продуктов, связанных с обеспечением культурной туристической среды.
По словам Буй Тхе Нян, директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Биньтхуан, чтобы принять туристов в День воссоединения страны (30/4) и Международный день труда (1/5) и даже во время летнего туристического сезона в этом году, власти соответствующих уездов, городов, туристических центров и туристические предприятия активизировали реализацию мер безопасности и цивилизации в туристических местах, уделяя особое внимание обеспечению безопасности и порядка в туристических местах.
Функциональные подразделения усилили аварийно-спасательные работы на прибрежных пляжах и бассейнах, полностью оснащенных спасательным оборудованием, знаками, флагами, буйками, а также спасателями, дежурящими в любое время.
Районы, туристические достопримечательности, предоставление услуг по размещению, питание... предотвращение ситуации притеснения туристов, внедрение культурного образа жизни, культурного поведения и туристических достопримечательностей, которые действительно являются культурными, безопасными и дарят туристам массу прекрасных впечатлений.
Можно сказать, что в процессе восстановления и развития туризма, наряду с усилиями по разработке и продвижению продукта, регионы осуществили множество срочных и долгосрочных мер по обеспечению цивилизованной и безопасной туристической среды, чистых и красивых ландшафтов, способствуя созданию имиджа дружественного, культурного и привлекательного туристического направления Вьетнама, которое всегда готово принять как отечественных, так и иностранных туристов.