Обеспечение строгости и законности в работе по рассмотрению и утверждению списка помилованных

Первый вице-премьер Фам Зя Тук. Фото: ВИА

Во второй половине дня 24 мая в Ханое первый вице-премьер Фам Зя Тук - председатель Консультативного совета по амнистии 2026 года, возглавил пленарное заседание совета. На повестке дня стояло рассмотрение и утверждение списка заключенных, рекомендуемых к представлению Президенту для досрочного освобождения от отбывания наказания.Выступая на заседании, первый вице-премьер Фам Зя Тук подчеркнул, что гуманизм и снисхождение к лицам, совершившим преступления, являются доброй традицией вьетнамского народа.Законодательство Вьетнама демонстрирует строгость по отношению к правонарушителям, решительно карая организаторов, главарей, упорствующих, противодействующих лиц и опасных рецидивистов. В то же время оно проявляет снисхождение к тем преступникам, которые искренне искупили свою вину добрыми делами, чистосердечно раскаялись, а также создает все благоприятные условия для того, чтобы они могли исправить свои ошибки, стать добропорядочными гражданами и приносить пользу обществу.С момента принятия Национальным собранием Закона об амнистии и начиная с 2009 года по настоящее время Государство провело 12 амнистий, охвативших 118 тысяч человек. Подавляющее большинство амнистированных вернулись к местам своего проживания, стабилизировали жизнь и занялись честным трудом. Процент рецидивов среди амнистированных лиц остается относительно низким. Работа по проведению амнистии полностью отвечает политическим, правовым, оперативно-профессиональным и внешнеполитическим требованиям, получив одобрение отечественной общественности и высокую оценку международного сообщества.Замглавы правительства обратил внимание членов Консультативного совета на то, что в целях обеспечения строгости, законности и выполнения целевых задач этой амнистии в соответствии с курсом Партии и решением Президента, необходимо сосредоточиться на открытой, прозрачной, взвешенной и тщательной проверке и оценке каждого конкретного случая. Требуется строго придерживаться условий и стандартов, закрепленных в Законе об амнистии и Решении Президента.Нынешняяя амнистия проводится в ознаменование 51-й годовщины Освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 года - 30 апреля 2026 года), а также в честь успешного проведения XIV съезда КПВ, выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.