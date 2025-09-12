Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Обеспечение национальной энергетической безопасности и достаточного электроснабжения для развития Вьетнама в новую эпоху

Во второй половине дня 11 сентября заместитель Премьер-министра Чыонг Тхань Шон возглавил онлайн-совещание с местными органами власти по реализации Решения №768/QĐ-TTg от 15 апреля 2025 года об утверждении корректировки Национального плана развития электроэнергетики на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года (скорректированный «Энергетический план VIII»).

Корректировка «Энергетического плана VIII» направлена на обеспечение энергетической безопасности, повышение реализуемости, сбалансированность между регионами и различными видами источников энергии, а также на удовлетворение потребностей экономического роста в период 2025–2030 годов не менее чем на 8% и бытовых нужд населения. После утверждения данного решения министерства, ведомства и местные органы власти активно приступили к его реализации, однако на практике возникли многочисленные трудности и препятствия. Ход выполнения и сроки ввода в эксплуатацию многих энергетических проектов пока не соответствуют поставленным требованиям.

По данным Министерства промышленности и торговли, за последнее время ведомство поручило корпорации EVN и местным органам власти сосредоточить усилия на реализации проектов по строительству источников генерации и сетевой инфраструктуры, обеспечив ввод объектов в эксплуатацию согласно графику. Министерство также провело ряд совещаний и инспекционных поездок для контроля и проверки хода реализации проектов.

На совещании представители регионов обменялись информацией о ходе реализации скорректированного «Энергетического плана VIII», указали на трудности при осуществлении проектов и предложили решения по обеспечению стабильного энергоснабжения в будущем: активное развитие солнечных электростанций на крышах для собственного производства и потребления, расширение масштабов централизованной солнечной энергетики с системами накопления, увеличение мощностей морской ветроэнергетики в период 2031–2035 годов, а также расширение инвестиций в сети передачи.

Заместитель Премьер-министра подчеркнул, что обеспечение национальной энергетической безопасности и устойчивого электроснабжения для социально-экономического развития — приоритетная задача. В 2023 году во Вьетнаме уже происходили масштабные перебои в подаче электроэнергии, что серьёзно сказалось на производстве, потреблении и инвестиционном климате. За последние два года, благодаря решительным мерам ЦК и Правительства, ситуация стабилизировалась, однако вызовы энергетической безопасности остаются значительными.

По словам Заместителя Премьер-министра, требования по развитию генерации и сетевой инфраструктуры в рамках корректировки «Энергетического плана VIII» крайне высоки, но фактические показатели роста мощностей за последние годы не соответствуют поставленным целям. Часть проектов уже выбрала подрядчиков и инвесторов, представлен доклад о предпроектной подготовке, однако выполнение идёт очень медленно. Многие крупные проекты, включённые в план ещё с 2023 года, до сих пор не имеют инвесторов. Кроме того, развитие «зелёной» и «чистой» энергетики остаётся ограниченным.

В этой связи Правительство требует от министерств и местных органов власти объективно оценить существующие проблемы, выявить причины и предложить эффективные решения для выполнения планов в срок, что позволит обеспечить стабильное энергоснабжение для производства, потребления и повысить инвестиционную привлекательность страны.

С учётом высоких целей социально-экономического развития, параллельно с привлечением инвестиций в сферу высоких технологий, полупроводниковой промышленности, цифровой и «зелёной» трансформации, потребность в электроэнергии будет расти очень быстро.

«Это серьёзнейшие вызовы. Если своевременно не предпринять быстрых шагов по развитию генерации, особенно базовой, а также “зелёной” и “чистой” энергетики, существует риск дефицита электроэнергии в период 2027–2029 годов», — отметил Заместитель Премьер-министра.

Недавно Политбюро издало Резолюцию №70-NQ/TW от 20 августа 2025 года о гарантировании национальной энергетической безопасности до 2030 года с перспективой до 2045 года. В документе подчёркивается, что энергетика должна идти «на шаг впереди», полностью обеспечивая потребности социально-экономического развития, обороны, безопасности и повышения уровня жизни населения.

В этой связи Заместитель Премьер-министра потребовал провести тщательную проверку хода реализации корректированного «Энергетического плана VIII», включая детальную оценку проектов с назначенными инвесторами, но задерживающихся в сроках, проектов на стадии выбора инвестора, а также строящихся объектов — с обязательными графиками и чёткими обязательствами выполнения. Он также сообщил о намерении лично инспектировать ряд проектов.

Заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон подчеркнул, что цель корректировки «Энергетического плана VIII» — обеспечение достаточного объёма электроэнергии внутри страны, отвечающего задачам социально-экономического развития Вьетнама в новую эпоху.

ВИА/ИЖВ

