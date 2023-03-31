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Обеспечение инициативности и стабилизация источников поставок нефти для экономики
Подчеркнув важность для национальной энергетической безопасности, он потребовал, чтобы планирование имело высокую точность и осуществимость, соответствовало поставленным задачам и целям, обеспечило инициативность и стабильность энергоснабжения экономики.
Заместитель премьер-министра обратился к Министерству промышленности и торговли и консультационному подразделению с просьбой указать и оценить в проекте планирования недостатки и проблемы в существующей инфраструктуре хранения бензина, нефти и газа и снабжения ими.
Он отметил некоторые проблемы на рынке топлива в конце 2022 и начале 2023 года, а также то, что планирование должно учитывать реальный спрос и быть тесно связано с землей, окружающей средой, транспортом и городским планированием.
В условиях растущей тенденции использования «зеленых» и возобновляемых источников энергии при планировании также необходимо внимательно следить за ориентацией партии и государства и способствовать применению науки и технологий и цифровой трансформации. Оно также должно обеспечить связь между производственными, складскими и торговыми предприятиями для обеспечения баланса спроса и предложения, чтобы помочь соединить страну с глобальными центрами возобновляемой энергии, сказал заместитель премьер-министра.
Он также подчеркнул необходимость тщательной оценки воздействия на окружающую среду при планировании.
В проекте планирования установлены подробные цели для инфраструктуры хранения бензина, нефти, газа и снабжения ими на период с 2021 по 2030 год и после 2030 года, при этом к 2030 году в развитие инфраструктуры будет инвестировано около 270 трлн донгов (11,5 млрд. долл. США).
Оно отдает приоритет инвестициям в национальную инфраструктуру хранения сырой нефти, бензина и нефтепродуктов; в крупные склады бензина и нефти в районах с глубоководными портами; комплексные склады бензина, масел и авиатоплива в районах международных аэропортов; и большие склады для импортного сжиженного природного газа для обеспечения газоснабжения тепловых электростанций...
Проект планирования также предлагает шесть групп мер, касающихся механизмов и политики; мобилизации инвестиционного капитала; науки и технологии; защиты окружающей среды и взрывопожаробезопасности; развития человеческих ресурсов; международного сотрудничества.