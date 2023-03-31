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НОВОСТИ

Обеспечение инициативности и стабилизация источников поставок нефти для экономики

30 марта в Ханое заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провел совещание с проверочным советом по проекту планирования национальной инфраструктуры хранения бензина, нефти и газа и снабжения ими на 2021–2030 гг. с видением до 2050 года.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха выступает на встрече 30 марта. Фото: ВИА  
30 марта в Ханое заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха провел совещание с проверочным советом по проекту планирования национальной инфраструктуры хранения бензина, нефти и газа и снабжения ими на 2021–2030 гг. с видением до 2050 года.

Подчеркнув важность для национальной энергетической безопасности, он потребовал, чтобы планирование имело высокую точность и осуществимость, соответствовало поставленным задачам и целям, обеспечило инициативность и стабильность энергоснабжения экономики.

Заместитель премьер-министра обратился к Министерству промышленности и торговли и консультационному подразделению с просьбой указать и оценить в проекте планирования недостатки и проблемы в существующей инфраструктуре хранения бензина, нефти и газа и снабжения ими.

Он отметил некоторые проблемы на рынке топлива в конце 2022 и начале 2023 года, а также то, что планирование должно учитывать реальный спрос и быть тесно связано с землей, окружающей средой, транспортом и городским планированием.

В условиях растущей тенденции использования «зеленых» и возобновляемых источников энергии при планировании также необходимо внимательно следить за ориентацией партии и государства и способствовать применению науки и технологий и цифровой трансформации. Оно также должно обеспечить связь между производственными, складскими и торговыми предприятиями для обеспечения баланса спроса и предложения, чтобы помочь соединить страну с глобальными центрами возобновляемой энергии, сказал заместитель премьер-министра.

Он также подчеркнул необходимость тщательной оценки воздействия на окружающую среду при планировании.

В проекте планирования установлены подробные цели для инфраструктуры хранения бензина, нефти, газа и снабжения ими на период с 2021 по 2030 год и после 2030 года, при этом к 2030 году в развитие инфраструктуры будет инвестировано около 270 трлн донгов (11,5 млрд. долл. США).

Оно отдает приоритет инвестициям в национальную инфраструктуру хранения сырой нефти, бензина и нефтепродуктов; в крупные склады бензина и нефти в районах с глубоководными портами; комплексные склады бензина, масел и авиатоплива в районах международных аэропортов; и большие склады для импортного сжиженного природного газа для обеспечения газоснабжения тепловых электростанций...

Проект планирования также предлагает шесть групп мер, касающихся механизмов и политики; мобилизации инвестиционного капитала; науки и технологии; защиты окружающей среды и взрывопожаробезопасности; развития человеческих ресурсов; международного сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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