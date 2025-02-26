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Обеспечение здоровья населения остается приоритетом в стратегии социально-экономического развития Вьетнама
В своем выступлении на встрече президент Лыонг Кыонг отметил, что обширная медицинская сеть позволила населению, от городских центров до отдаленных и горных районов, получить доступ к медицинским услугам. В сочетании с программами иммунизации и профилактикой заболеваний это значительно улучшило здоровье населения и способствовало увеличению продолжительности жизни. Глава государства добавил, что сектор активно внедряет международную интеграцию и осваивает современные медицинские технологии. Ведущие больницы страны успешно проводят трансплантацию органов и лечат критические заболевания с помощью передовых медицинских методик, позиционируя Вьетнам как яркое региональное пятно в области здравоохранения. Президент Лыонг Кыонг особо отметил самоотверженность медицинских работников во время пандемии COVID-19, признав их воинами на передовой, которые внесли значительный вклад в защиту здоровья населения.
Подчеркнув, что достигнутый прогресс является не только отраслевым достижением, но и предметом национальной гордости, он от имени партии и государства выразил глубокую благодарность за неоценимый вклад и молчаливое самопожертвование вьетнамских медицинских работников.Президент призвал сектор к дальнейшему укреплению всеобщего доступа к здравоохранению, чтобы все граждане, независимо от их местонахождения, получали необходимые медицинские услуги. Он также призвал продолжать инвестиции в специализированное здравоохранение, развитие центральных и провинциальных больниц и освоение передовых медицинских технологий, чтобы поднять медицинские стандарты Вьетнама до международного уровня.
Кроме того, он подчеркнул необходимость ускорения цифровой трансформации в этой области, применения информационных технологий в управлении здравоохранением и предоставлении услуг, а также расширения моделей телемедицины для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения доступности для граждан.Необходимо продолжать уделять внимание формированию высококачественных медицинских кадров, уделяя особое внимание повышению качества обучения и развитию профессиональных и этических стандартов врачей и медицинского персонала, подчеркнул президент Лыонг Кыонг, добавив, что важно обеспечить, чтобы медицинские работники были не только высококвалифицированными, но и преданными своим обязанностям, а также сострадательными по отношению к пациентам.Он призвал разработать соответствующую политику по привлечению и удержанию медицинского персонала, а также воздать должное их самоотверженности и самопожертвованию, особенно тех, кто работает в отдаленных районах, где по-прежнему существует множество проблем и нехватка кадров.Президент также подчеркнул важность укрепления потенциала профилактического здравоохранения и контроля заболеваний, упреждающего реагирования на возникающие заболевания и обеспечения здоровья населения при любых обстоятельствах.
Кроме того, следует активнее проводить медицинские исследования, применять современные технологии и тесно сочетать современные и традиционные лекарства. Укрепление международных обменов и сотрудничества также необходимо для освоения передовых достижений, лучшего удовлетворения спроса на медицинские услуги и повышения конкурентоспособности вьетнамской системы здравоохранения.Он выразил надежду, что каждый работник здравоохранения всегда будет ярким примером постоянного обучения для совершенствования профессиональных навыков, а также воспитания и поддержания политических качеств и профессиональной этики.Они должны продолжать развивать свои достижения и стремиться выполнить свою благородную миссию, действительно став квалифицированными врачами, чтобы в новой ситуации лучше заботиться, защищать и улучшать здоровье людей.По этому случаю глава государства присвоил звание народного врача 46 ведущим работникам здравоохранения.