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Обеспечение безопасности и гигиены рабочего места важно для создания благоприятных условий труда для работников
Выступая на церемонии открытия, председатель Всеобщей федерации труда Вьетнама Нгуен Динь Кханг сказал, что за 4 года в координации реализации между Министерством труда, инвалидов войны и социального обеспечения и Всеобщей федерацией труда Вьетнама, Месяц рабочих, Месяц действий по безопасности и гигиены труда действительно стал праздником рабочих в стране со многими конкретными мероприятиями, направленными на трудящихся.
Выступая на мероприятии, премьер-министр Тьинь подчеркнул, что реструктуризация экономики, изменение методов производства и ведения бизнеса, перемещение рабочих между регионами, экономическими зонами и предприятиями требуют от работников быстрой и гибкой адаптации к этим изменениям.
Между тем, часть работников, особенно тех, кто работает в неформальном секторе, не имеют постоянной работы. Многие работники теряют работу и сокращают рабочее время, особенно в последние два года из-за последствий пандемии COVID-19 и нарушения цепочек поставок и производства в мире. По словам премьер-министра, спрос на жилье и основные удобства работников по-прежнему очень огромен, но пока не удовлетворен.
Поэтому необходимо искать меры по решению трудностей и препятствий для улучшения условий жизни и труда работников, поощрять инновации и творчество и диверсифицировать экономические компоненты, чтобы создать для них больше рабочих мест и средств к существованию, сказал он.
Министерствам, секторам и населенным пунктам было предложено обеспечить полный доступ к основным социальным услугам для работников; в ближайшее время разработать фундаментальные решения для повышения производительности труда в стране; и разработать и внедрить стратегии развития людских ресурсов, особенно высококачественных, с уделением внимания отдаленным, пограничным районам и островам.
Необходимы совместные действия для создания и развития современной, многоуровневой, инклюзивной и устойчивой системы социального обеспечения, сказал премьер-министр Тьинь, подчеркнув важность мер по обеспечению безопасности и гигиены труда, а также активной профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, особенно среди работающих женщин.
Профсоюзы на всех уровнях должны сосредоточиться на заботе и надлежащем выполнении своих функций по представлению и защите законных прав и интересов своих членов, а также представлять их при ведении переговоров и подписании коллективных трудовых соглашений; и активно способствовать дополнению и совершенствованию политики и законов о труде.
В настоящее время численность рабочей силы во Вьетнаме составляет более 52 миллионов человек.